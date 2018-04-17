У Солсбері проводять хімічне очищення місць, пов'язаних з отруєнням Скрипалів

Британська влада заявила, що роботи з хімічного очищення займуть кілька місяців

У британському Солсбері група фахівців у вівторок розпочала хімічне очищення місць, що фігурують у справі про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це повідомляє DW.

"Наразі деконтамінація проводиться на 9 об'єктах, пов'язаних з отруєнням Скрипалів", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що хімочищення, зокрема, проходять ресторан Zizzi та паб The Mill, куди Скрипалі заходили незадовго до того, як їх знайшли у непритомному стані у сквері.

У роботах з деконтамінації візьмуть участь близько 190 фахівців, процес контролює міністерство довкілля.

Британська влада заявила, що роботи з хімічного очищення займуть кілька місяців.

Раніше повідомлялося, що нервово-паралітична речовина, якою отруїли Сергія Скрипаля і його доньку, мала рідку форму.

Нагадаємо, на цьому тижні залучені до розслідування події в Солсбері експерти ОЗХЗ повідомили про правильність висновків Великобританії щодо отруйної речовини, яка була застосована під час нападу на Скрипалів.