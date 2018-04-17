У Солсбері проводять хімічне очищення місць, пов'язаних з отруєнням Скрипалів
Про це повідомляє DW.
"Наразі деконтамінація проводиться на 9 об'єктах, пов'язаних з отруєнням Скрипалів", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що хімочищення, зокрема, проходять ресторан Zizzi та паб The Mill, куди Скрипалі заходили незадовго до того, як їх знайшли у непритомному стані у сквері.
У роботах з деконтамінації візьмуть участь близько 190 фахівців, процес контролює міністерство довкілля.
Британська влада заявила, що роботи з хімічного очищення займуть кілька місяців.
Раніше повідомлялося, що нервово-паралітична речовина, якою отруїли Сергія Скрипаля і його доньку, мала рідку форму.
Нагадаємо, на цьому тижні залучені до розслідування події в Солсбері експерти ОЗХЗ повідомили про правильність висновків Великобританії щодо отруйної речовини, яка була застосована під час нападу на Скрипалів.
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