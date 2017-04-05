У Сомалі спецслужби випадково застрелили наймолодшого міністра країни
Міністр був убитий в своїй машині поруч із президентським палацом у столиці країни Могадішо, - повідомляє BBC з посиланням на владу країни.
У зв'язку з надзвичайною подією президент країни Мохамед Абдуллахі Мохамед перервав свій візит в Ефіопію.
Аналітик Абдуллахі Абді розповів виданню, що подібні помилки служби безпеки Сомалі допускали і раніше через занадто високий рівень напруги в країні.
Зазначимо, убитий міністр Абас виріс в таборі біженців в Кенії, в листопаді минулого року він став наймолодшим міністром в уряді Сомалі. Йому був 31 рік.
Нагадаємо, велика частина Сомалі перебуває під контролем воєнізованого ісламістського угруповання "Аш-Шабаб, яке пов'язують з аль-Каїдою.
Угрупування "Аш-Шабаб", яке веде війну з урядом Сомалі, декларує своєю метою створення шаріатської держави і оголошене терористичним у Великобританії та США.
Раніше у столиці Сомалі Могадішо в результаті двох окремих вибухів загинули щонайменше 10 осіб.
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