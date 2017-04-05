У Сомалі спецслужби випадково застрелили наймолодшого міністра країни

Правоохоронці прийняли його за озброєного ісламіста, йому був 31 рік

У Сомалі співробітники служб безпеки застрелили міністра громадських робіт Абдуллахі Шейх Абаса, прийнявши його за озброєного ісламіста.

Міністр був убитий в своїй машині поруч із президентським палацом у столиці країни Могадішо, - повідомляє BBC з посиланням на владу країни.

У зв'язку з надзвичайною подією президент країни Мохамед Абдуллахі Мохамед перервав свій візит в Ефіопію.

Аналітик Абдуллахі Абді розповів виданню, що подібні помилки служби безпеки Сомалі допускали і раніше через занадто високий рівень напруги в країні.

Зазначимо, убитий міністр Абас виріс в таборі біженців в Кенії, в листопаді минулого року він став наймолодшим міністром в уряді Сомалі. Йому був 31 рік.

Нагадаємо, велика частина Сомалі перебуває під контролем воєнізованого ісламістського угруповання "Аш-Шабаб, яке пов'язують з аль-Каїдою.

Угрупування "Аш-Шабаб", яке веде війну з урядом Сомалі, декларує своєю метою створення шаріатської держави і оголошене терористичним у Великобританії та США.

Раніше у столиці Сомалі Могадішо в результаті двох окремих вибухів загинули щонайменше 10 осіб.