Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Сомалі внаслідок нападу бойовиків на військову базу загинули 26 солдатів

Місцеві жителі й офіцер збройних сил Сомалі в Кісмайо підтвердили атаку бойовиків
У Сомалі бойовики-ісламісти угруповання "Аль-Шабаб" вранці у неділю, 3 вересня, напали на військову базу поблизу портового міста Кісмайо.
У Сомалі внаслідок нападу бойовиків на військову базу загинули 26 солдатів Фото: presstv.ir

За повідомленнями бойовиків, внаслідок нападу на базу "Джубаленд" були вбиті 26 солдатів збройних сил країни, інформує Reuters.

Представник ісламістів розповів журналістам про те, що під час нападу також було спалено два автомобілі та захоплені ще три автівки, які раніше належали базі.

Місцеві жителі й офіцер збройних сил Сомалі в Кісмайо підтвердили атаку бойовиків.

Нагадаємо, що в столиці Сомалі Могадішо в результаті двох окремих вибухів загинули щонайменше 10 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 09 2017 16:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.