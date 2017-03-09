НОВИНИУ Сомалі бойовики-ісламісти угруповання "Аль-Шабаб" вранці у неділю, 3 вересня, напали на військову базу поблизу портового міста Кісмайо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сомалі внаслідок нападу бойовиків на військову базу загинули 26 солдатів
Місцеві жителі й офіцер збройних сил Сомалі в Кісмайо підтвердили атаку бойовиків
Фото: presstv.ir
За повідомленнями бойовиків, внаслідок нападу на базу "Джубаленд" були вбиті 26 солдатів збройних сил країни, інформує Reuters.
Представник ісламістів розповів журналістам про те, що під час нападу також було спалено два автомобілі та захоплені ще три автівки, які раніше належали базі.
Місцеві жителі й офіцер збройних сил Сомалі в Кісмайо підтвердили атаку бойовиків.
Нагадаємо, що в столиці Сомалі Могадішо в результаті двох окремих вибухів загинули щонайменше 10 осіб.
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03 09 2017 16:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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