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У співака Бабкіна зірвалися концерти у трьох містах

Музикант звинувачує у зриві концертів організаторів
Музикант Сергій Бабкін, який визнав Росію агресором, розповів, що у нього зірвалися відразу три концерти.
У співака Бабкіна зірвалися концерти у трьох містах Фото: facebook.com/babkin.official

Про це він написав у себе в Instagram.

"Ми змушені повідомити про скасування концертів у Черкасах, Кропивницькому та Кременчуці з вини організатора", - написав музикант.

Бабкін також пообіцяв, що обов'язково відвідає міста, в яких зірвалися концерти, і вибере для цього більш надійних партнерів.

Нагадаємо, Бабкін публічно визнав російський уряд агресором. Про це він заявив перед концертом у Дніпрі.

Як повідомляв iPress.ua, 7 жовтня у Львові націоналісти зірвали концерт Сергія Бабкіна, якого звинуватили в гастролях у Росії, дійшло навіть до сутичок. Організатори концерту заявили, що всім, хто придбав квитки на концерт, обіцяють повернути гроші вже в понеділок, 9 жовтня.

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24 10 2017 21:55
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