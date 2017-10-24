CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМузикант Сергій Бабкін, який визнав Росію агресором, розповів, що у нього зірвалися відразу три концерти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У співака Бабкіна зірвалися концерти у трьох містах
Музикант звинувачує у зриві концертів організаторів
Фото: facebook.com/babkin.official
Про це він написав у себе в Instagram.
"Ми змушені повідомити про скасування концертів у Черкасах, Кропивницькому та Кременчуці з вини організатора", - написав музикант.
Бабкін також пообіцяв, що обов'язково відвідає міста, в яких зірвалися концерти, і вибере для цього більш надійних партнерів.
Нагадаємо, Бабкін публічно визнав російський уряд агресором. Про це він заявив перед концертом у Дніпрі.
Як повідомляв iPress.ua, 7 жовтня у Львові націоналісти зірвали концерт Сергія Бабкіна, якого звинуватили в гастролях у Росії, дійшло навіть до сутичок. Організатори концерту заявили, що всім, хто придбав квитки на концерт, обіцяють повернути гроші вже в понеділок, 9 жовтня.
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24 10 2017 21:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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