У справах Майдану до суду направлені 255 обвинувальних актів, - Горбатюк

На сьогоднішній день винесений 51 обвинувальний вирок серед усієї кількості епізодів у справах Майдану

За час слідства серед усіх епізодів у справі Майдану до суду направлено обвинувальні акти стосовно 255 осіб.

"Тобто є відома частина виконавців… Загалом направлено до суду обвинувальних актів стосовно 255 осіб. Повідомлено про підозру десь 440 особам", - повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.

"Так по кожному епізоду, де є виконавець, встановлюється середня ланка. Або навпаки, є середня ланка, встановлюється виконавець. Тобто робота триває, але вона не на завершальному етапі", - додав Горбатюк.

За його словами, на сьогоднішній день винесений 51 обвинувальний вирок серед усієї кількості епізодів у справах Майдану.

"Можна досягати швидше, але в рамках тих повноважень і тієї кількості слідчих, яка у нас є, ми досягли такого результату. Щоб це було швидше, відповідно і слідчих мало би бути більше. І допомоги інших правоохоронних органів більше", - пояснив Горбатюк.