У справах Майдану до суду направлені 255 обвинувальних актів, - Горбатюк
"Тобто є відома частина виконавців… Загалом направлено до суду обвинувальних актів стосовно 255 осіб. Повідомлено про підозру десь 440 особам", - повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.
"Так по кожному епізоду, де є виконавець, встановлюється середня ланка. Або навпаки, є середня ланка, встановлюється виконавець. Тобто робота триває, але вона не на завершальному етапі", - додав Горбатюк.
За його словами, на сьогоднішній день винесений 51 обвинувальний вирок серед усієї кількості епізодів у справах Майдану.
"Можна досягати швидше, але в рамках тих повноважень і тієї кількості слідчих, яка у нас є, ми досягли такого результату. Щоб це було швидше, відповідно і слідчих мало би бути більше. І допомоги інших правоохоронних органів більше", - пояснив Горбатюк.
Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).
Нагадаємо, 22 червня народний депутат Мустафа Найєм заявив, що генпрокурор Юрій Луценко планує ліквідувати Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури. Згодом речниця генпрокурора заявила, що Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури мають намір трансформувати у слідче управління.
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