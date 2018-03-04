У справі Манафорта арештували першого підозрюваного

Федеральний суддя у Вашингтоні ув’язнив Алекса Ван дер Зваана на 30 днів, повідомляє АР.

Він перший, кого засудили в рамках розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера.

Алекс Ван дер Зваан зізнався, що збрехав про свої контакти з Ріком Ґейтсом – партнером екс-голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, який також працював у виборчому штабі президента США.

20 лютого спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив адвоката Алекса ван дер Зваана у наданні завідомо неправдивих показань.

Слідство, зокрема, заявило, що правник видалив електронну переписку, яку мав надати офісу спецпрокурора на відповідний запит.

У 2012 році Зваан працював у юридичній компанії, яку найняло Міністерство юстиції України у справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

В агентстві, де працював Зваан, зазначили, що доповідь фірми про Тимошенко була суперечливою та писалась "за наказом Пола Манафорта".

Алекс Ван дер Зваан одружений із донькою російського мільярдера Германа Хана.

Нагадаємо, що Полу Манафорту висунуто звинувачення, які стосуються відмивання грошей, ухилення від податків і шахрайства, його також звинувачують в тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів колишнього президента Віктора Януковича.

Ці звинувачення були також висунуті давньому діловому партнерові Манафорта Річарду Гейтсу, однак після представлення нових звинувачень спеціальним радником ФБР Робертом Мюллером, він визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і в тому, що брехав слідчим.

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Як повідомляє The Washington Post, з Гейтса мають намір зняти звинувачення в податкових і банківських шахрайствах. Цей крок був частиною угоди Гейтса про визнання себе винним.

Манафорт 17 разів приїжджав в Україну в 2014 і 2015 роках для роботи на виборах. Він, як стверджується, порадив "Партії регіонів" перейменуватися в - "Опозиційний блок".

Крім того, спецпрокурор ФБР Мюллер подав новий обвинувальний акт, який стверджує, що Манафорт в 2012 році таємно заплатив колишнім провідним європейським політикам за лобіювання проросійського уряду України.