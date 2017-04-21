У "справі Мартиненка" НАБУ повторно затримало Журила біля дверей САП, – адвокат

За словами Черезова, НАБУ на допиті звинувачує Журила в тому, що він нібито таємно намагався укласти з САП "угоду зі слідством" (що теоретично передбачено законодавством) у "справі ОГХК", де він є підозрюваним

Прагнучи забезпечити ефектну "телекартинку", НАБУ за командою директора бюро Артема Ситника почало по другому колу хапати людей у так званій справі Східного ГЗК.

Про це написав у Фейсбук адвокат Ігор Черезов, коментуючи затримання детективами Національного антикорупційного бюро України в четвер крім екс-нардепа Миколи Мартиненка, а також колишнього в.о. голови правління "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" Руслана Журила.

"Гучні справи НАБУ будуються за однією піар-схемою: завивання грантоїдів, типу Шабуніна або Лещенка, затримання, гучні звинувачення, гонитва навипередки зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, хто перший повідомить у Facebook, суддя Бобровник, - брифінги і рапорти про успіхи, ну і потім неминуче, ганебне повідомлення про те, що справи розвалюються. Але! Винен в цьому винятково суд", - заявив адвокат.

"Спочатку НАБУ радісно затримує Миколи Мартиненка, який про своє фігурування у справі по "Східному ГЗК" вперше почув учора. Однак однієї людини для телекартинки виявилося замало. Та й Мартиненко нікуди не тікав і не дав НАБУ можливості продемонструвати всю міць спецназу в тактичних шкарпетках", - зазначає Ігор Черезов.

"Тому НАБУ по команді директора бюро Ситника почало хапати інших людей, причому по другому колу (буде, напевно, і по третьому). Мета - прив'язати їх до "справи Східного ГЗК". Вчора ввечері НАБУ затримало в.о. голови правління "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" Руслана Журила. Причому прямо на порозі САП", - пише адвокат.

Більше того, за словами Черезова, НАБУ на допиті звинувачує Журила в тому, що він нібито таємно намагався укласти з САП "угоду зі слідством" (що теоретично передбачено законодавством) у "справі ОГХК", де він є підозрюваним.

"Тобто, ця справа, на думку НАБУ, могла остаточно завалитися, тому треба було швидко навісити на Журила щось нове. НАБУ обізвало Руслана Журило організатором "схем по Східному ГЗК" і вчора ввечері ... з миром відпустило його додому. А саме цілу ніч пихтіло і намагалося сфабрикувати обвинувачення", - іронізує захисник.

На його думку, "немає жодних економічних чи юридичних підстав говорити про будь-які збитки для держави. Є всі підстави говорити про використання НАБУ в особистих цілях".

"Якби НАБУ справді діяло в інтересах України, то зробило би все можливе для укладення Журилом угоди зі слідством і поповнення держбюджету, адже угода передбачає обов'язкову компенсацію. А так у НАБУ просто злякалися, що САП пропіариться на угоді зі слідством, і вирішило терміново затримати Миколу Мартиненка", - робить висновок адвокат.

Раніше, Ігор Черезов продемонстрував за допомогою фото, що ще о третій годині ночі 21 квітня НАБУ не підготував жодних документів у справі Миколи Мартиненка.

21 квітня Солом'янський райсуд Києва обере запобіжний захід Миколі Мартиненку. Як і прогнозував його захист, справу розглядатиме скандальний суддя Олександр Бобровник, якого він називає підконтрольним НАБУ і який раніше ухвалював усі рішення в інтересах бюро.