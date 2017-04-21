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У справі Мартиненка НАБУ затримало заступника голови НАК "Нафтогаз" Перелому

Слідство домагається його арешту на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив, що другим затриманим у справі екс-депутата Миколи Мартиненка є екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома.
У справі Мартиненка НАБУ затримало заступника голови НАК "Нафтогаз" Перелому Сергій Перелома. Фото: epravda.com.ua

Про це він повідомив на брифінгу, повідомляє Громадське.

За словами Холодницького, слідство домагається його арешту на два місяці з альтернативою застави в 100 млн гривень. Також глава САП не виключив, що будуть й інші затримання. 

Раніше прес-служба НАБУ повідомила, що детективи затримали другого фігуранта у справі колишнього депутата від "Народного фронту" Миколи Мартиненка. За версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК".

"Ця особа також відома як фігурант іншого кримінального провадження щодо завдання збитків ПАТ "Одеський припортовий завод"у розмірі 205 мільйонів гривень, розслідування якого детективи НАБУ завершили у грудні минулого року. Наразі справа ПАТ "ОПЗ" розглядається у суді, а зазначена особа має статус обвинуваченого", — повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, екс-депутата вчора, 20 квітня, затримали. Йому вручили повідомлення про підозру, він пробуде в слідчому ізоляторі до ранку.

У НАБУ і САП пізніше розповіли деталі справи екс-нардепа, його підозрюють у розтраті коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Представник НАБУ Оксана Митницька на брифінгу, розповіла, що мова йде про схему закупівлі уранового концентрату за завищеними цінами. "Як встановило слідство, закупівля відбувалася через компанію-посередника, яка підконтрольна колишньому народному депутату. В результаті цієї схеми державному підприємству було завдано збитків на суму понад 17 млн доларів... Мова йде про ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - уточнила вона.

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