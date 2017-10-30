У справі нападу на виборчу дільницю відкрили три кримінальні провадження
Про це на брифінгу повідомив в. о. начальника ГУНП в області Олег Грозь, інформує "Радіо Свобода".
За його даними, провадження відкриті за статтями "хуліганство", "погроза або насильство щодо правоохоронця" і "перешкоджання здійсненню виборчого права".
Наразі поліція затримала чотирьох осіб, підозрюваних в нападі, на 72 години до рішення суду, який має обрати їм запобіжний захід.
Як повідомив Грозь, у затриманих вилучили мисливську зброю.
Нагадаємо, невідомі у камуфляжі напали на ДВК №120505 у с.Майське.
Як уточнили спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА, 29 жовтня близько 19:00 до приміщення виборчої дільниці №120505 під'їхало 7 автомобілів з київськими номерами. Молоді особи, вдягнуті у камуфляжний одяг (без масок на обличчі) розбили вітрини холу, де знаходиться виборча дільниця.
Члени ДВК кинулися захищати виборчі скриньки. Невідомі особи хотіли влити до скриньок з бюлетенями зеленку.
В представника групи швидкого реагування, яка чергувала біля дільниці, невідомі вистрілили з пістолету, однак куля пройшла повз. Ударом сокирою по нозі нанесені тілесні ушкодження представнику поліції.
За попередньою інформацією, бюлетені не пошкоджені, і на виборчій дільниці №120505 триває процес підрахунку голосів.
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