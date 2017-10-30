У справі нападу на виборчу дільницю відкрили три кримінальні провадження

На Дніпропетровщині поліція відкрила три кримінальні провадження через напад на виборчу дільницю в Майському під час виборів територіальних громад.

Про це на брифінгу повідомив в. о. начальника ГУНП в області Олег Грозь, інформує "Радіо Свобода".

За його даними, провадження відкриті за статтями "хуліганство", "погроза або насильство щодо правоохоронця" і "перешкоджання здійсненню виборчого права".

Наразі поліція затримала чотирьох осіб, підозрюваних в нападі, на 72 години до рішення суду, який має обрати їм запобіжний захід.

Як повідомив Грозь, у затриманих вилучили мисливську зброю.

Нагадаємо, невідомі у камуфляжі напали на ДВК №120505 у с.Майське.

Як уточнили спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА, 29 жовтня близько 19:00 до приміщення виборчої дільниці №120505 під'їхало 7 автомобілів з київськими номерами. Молоді особи, вдягнуті у камуфляжний одяг (без масок на обличчі) розбили вітрини холу, де знаходиться виборча дільниця.

Члени ДВК кинулися захищати виборчі скриньки. Невідомі особи хотіли влити до скриньок з бюлетенями зеленку.

В представника групи швидкого реагування, яка чергувала біля дільниці, невідомі вистрілили з пістолету, однак куля пройшла повз. Ударом сокирою по нозі нанесені тілесні ушкодження представнику поліції.

За попередньою інформацією, бюлетені не пошкоджені, і на виборчій дільниці №120505 триває процес підрахунку голосів.