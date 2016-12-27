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У справі про держзраду Януковича свідчить депутат Держдуми РФ, - Луценко

Генпрокуратура повідомила про наявність важливих свідчень про держзраду Януковича
По справі про держзраду Віктора Януковича важливі свідчення дав депутат Держдуми РФ.
У справі про держзраду Януковича свідчить депутат Держдуми РФ, - Луценко Юрій Луценко. Фото: podrobnosti.ua

По справі про держзраду Віктора Януковича важливі свідчення дав депутат Держдуми РФ. Про це в ході брифінгу в Краматорську, який транслював телеканал "112 Україна", повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Можу підтвердити слова Руслана Кравченко, одним із свідків, який дав дуже важливі свідчення, є колишній депутат Держдуми РФ, який давав свідчення про вплив підписаного листа-заклику до Путіна ввести війська в Україну, рішення Державної думи про використання Збройних сил РФ за кордоном. Ми отримали ці свідчення і вони обов'язково будуть покладені в основу майбутнього звинувачення. Все йде за планом. І слідство і суд будуть швидкими і справедливими", - заявив генпрокурор.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва оголосив про підозру у вчиненні державної зради екс-президенту Віктору Януковичу. Луценко також стверджує, що захист Януковича отримав повідомлення про підозру екс-президенту.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко стверджував, що до кінця року – початку наступного до суду передадуть справи щодо створення злочинної організації Віктором Януковичем та його оточенням за 255 статтею.

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