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У справі про масовий розстріл в Лас-Вегасі з'явився перший обвинувачений

Ним став продавець зброї
У США прокуратура висунула офіційне обвинувачення мешканцю Арізони, який продав бронебійні патрони Стівену Педдоку.
У справі про масовий розстріл в Лас-Вегасі з Фото: reuters.com

Прокурори стверджують, що саме продавець зброї Дуглас Хейг виготовив для Педдока бронебійні патрони. Чоловікові висунули обвинувачення у злочинній змові з метою виробництва й продажу боєприпасів без ліцензії, повідомляє Reuters.

Продавець боєприпасів заявив, що не вважає себе відповідальним за те, що сталося. При цьому він визнав, що Педдок під час купівлі патронів повідомив про намір використовувати зброю під час шоу. Коли продавець зрозумів, що боєприпаси були використані для вбивства, закрив магазин.

Нагадаємо, 1 жовтня Стівен Педдок відкрив вогонь по відвідувачах фестивалю кантрі-музики з вікна готелю в розважальному комплексі в Лас-Вегасі. Загинули 58 людей, понад 500 отримали поранення. Вбивця наклав на себе руки до прибуття поліції. Причини його вчинку досі не з'ясували.

Слідчі дізналися, що напад Педдока був добре спланованим. У його номері знайшли арсенал зброї та записи з розрахунками траєкторії польоту куль.

Стрілянину в Лас-Вегасі називають однією з найкривавіших подій в історії Сполучених Штатів після терактів 11 вересня 2001 року.

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03 02 2018 21:55
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