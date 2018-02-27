У справі про смертельну ДТП у Харкові прокурор оголосив обвинувальний акт
Радіо Свобода повідомляє, що під час засідання Київського райсуду Харкова обвинувачена Олена Зайцева визнала свою провину і цивільні позови, подані потерпілими.
Інший обвинувачений у цій справі, Геннадій Дронов, не визнав провину і позови, але погодився давати свідчення.
Наступне судове засідання призначене на 1 березня.
Як відомо, 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.
За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.
Додамо, що підозрюваних у вчиненні смертельної ДТП у Харкові обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей, їм загрожує до 10 років в'язниці.
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