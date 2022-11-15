У справі про відстеження геолокації в США Google виплатить майже $400 мільйонів

Американська корпорація Google заплатить 391,5 мільйона доларів для врегулювання позову від 40 штатів стосовно того, що пошуковий та рекламний гігант незаконно відстежував місцезнаходження користувачів.

У генпрокуратурі Айови наголосили, що компанія повинна також бути більш прозорою зі споживачами щодо того, коли відбувається відстеження місцезнаходження. Також вона повинна надавати користувачам детальну інформацію про дані відстеження місцезнаходження на спеціальній вебсторінці.

"Коли споживачі приймають рішення не ділитися даними про місцезнаходження на своїх пристроях, вони повинні мати можливість довіряти тому, що компанія більше не буде відстежувати кожен їхній крок", – йдеться в заяві генерального прокурора Айови Тома Міллера.

За його словами, це врегулювання дає зрозуміти, що компанії повинні бути прозорими в тому, як вони відстежують клієнтів, і дотримуватися законів штату та федеральних законів про конфіденційність.

У понеділок Google повідомила у своєму блозі, що в найближчі місяці "зробить оновлення, щоб забезпечити ще більший контроль і прозорість даних про місцезнаходження".

Як зазначає агентство, прокурори відкрили розслідування у 2018 році після повідомлення про те, що компанія Google записувала дані про місцезнаходження, навіть коли користувачі вказували цього не робити.

Розслідування показало, що компанія вводила споживачів в оману щодо практики відстеження місцезнаходження щонайменше з 2014 року, порушуючи державні закони про захист прав споживачів.

Дохід Google від реклами у перше півріччя цього року становив 111 мільярдів доларів, що більше, ніж у будь-якого іншого продавця онлайн-реклами. Місцезнаходження споживача є ключовим фактором, який допомагає рекламодавцю прорватися крізь цифровий безлад, щоб зробити рекламу більш релевантною і привернути увагу споживача.