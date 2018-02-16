У справі про втручання Росії у вибори в США допитали екс-радника Трампа Беннона
Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела.
Зазначається, що Беннона допитали про звільнення директора ФБР Джеймса Комі, який займався розслідуванням контактів членів команди Трампа з офіційними представниками Росії, а також про екс-радника з національної безпеки Майкла Флінна, який у лютому після скандалу через контакти з послом РФ в США Кісляком пішов у відставку.
Беннон відповів на усі питання спецпрокурора, загалом провівши на допитах понад 20 годин. Що саме він розповів - не уточнюється.
Дональд Трамп і Росія спростовують будь-яку інформацію про втручання Кремля у вибори президента США.
Нагадаємо, спецпрокурор у справі про втручання Росії у вибори США 2016 року Роберт Мюллер повідомив адвокатам президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Джону Дауду і Джеку Секулов, що його команда збирається допитати американського лідера в рамках цього провадження.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків