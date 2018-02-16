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У справі про втручання Росії у вибори в США допитали екс-радника Трампа Беннона

Допит стосувався звільнення директора ФБР Джеймса Комі
Колишній головний стратег президента США Дональда Трампа Стівен Беннон дав свідчення у справі ймовірного втручання Росії в американські вибори 2016 року. Протягом двох днів він зустрічався зі спецпрокурором Робертом Мюллером та його командою.
У справі про втручання Росії у вибори в США допитали екс-радника Трампа Беннона Фото: Reuters

Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела.

Зазначається, що Беннона допитали про звільнення директора ФБР Джеймса Комі, який займався розслідуванням контактів членів команди Трампа з офіційними представниками Росії, а також про екс-радника з національної безпеки Майкла Флінна, який у лютому після скандалу через контакти з послом РФ в США Кісляком пішов у відставку.

Беннон відповів на усі питання спецпрокурора, загалом провівши на допитах понад 20 годин. Що саме він розповів - не уточнюється.

Дональд Трамп і Росія спростовують будь-яку інформацію про втручання Кремля у вибори президента США.

Нагадаємо, спецпрокурор у справі про втручання Росії у вибори США 2016 року Роберт Мюллер повідомив адвокатам президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Джону Дауду і Джеку Секулов, що його команда збирається допитати американського лідера в рамках цього провадження.

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