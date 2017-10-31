У справі про закупівлю рюкзаків затримали трьох осіб

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали трьох осіб у рамках проведених обшуків у справі про закупівлю рюкзаків для МВС.

Зокрема, йдеться про "колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендера з постачання рюкзаків і ще одну приватну особу", - повідомили в прес-службі.

"За версією слідства, 2015 року зазначені особи причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ України рюкзаків за ціною, що суттєво вища від середньоринкової. За інформацією досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС України, унаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Розслідування НАБУ проводить з 2016 року. На цей момент, за словами прес-служби, тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюється коло причетних осіб.

"Осіб затримано згідно зі ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їх про підозру. Правопорушення кваліфіковано за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»)", - сказали в НАБУ.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Як відомо, співробітники НАБУ проводять обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Обшуки проходили у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року. Згодом інформацію про обшуки підтвердив сам Аваков.

Раніше бюро засекретило всю інформацію щодо розслідування справи про розкрадання в МВС під час закупівлі тактичних рюкзаків для потреб міністерства.

Навесні 2016 року Національне антикорупційне бюро отримало в підслідність провадження щодо розкрадання у великих розмірах та зловживання службовим становищем у керівній структурі МВС при закупівлі за захищеною ціною 6000 тактичних рюкзаків для потреб підрозділів в АТО. 23 березня 2016 року за рішенням суду детективи НАБУ отримали доступ до рахунків компанії "Дніпровенд", яку пов'язують з сином голови МВС Олександром Аваковим. Розслідування справи триває вже майже рік.

Нагадаємо, в лютому нинішнього року було опубліковано відео, зняте прихованою камерою, на якому людина, схожа на сина голови МВС Арсена Авакова Олександра обговорює з людиною, схожою на екс-заступника міністра Сергія Чоботаря поставку партії тактичних рюкзаків для підрозділів відомства за очевидно завищеною ціною.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

