Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У справі вбивства Гандзюк є сім підозрюваних, - СБУ

Наразі оголошено про підозру в скоєнні злочину за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) семи фігурантам справи
Слідчі провели розслідування по одній із версій вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк і встановили 7 підозрюваних.
У справі вбивства Гандзюк є сім підозрюваних, - СБУ Фото: visti.ks.ua

Слідчі відпрацьовували версію стосовно замаху на життя Гандзюк через її діяльність щодо незаконної вирубки лісу на Херсонщині та викриття причетних до цього місцевих посадовців,  повідомляє СБУ у Facebook.

У межах досудового розслідування слідчі встановили, що в районах Херсонщини дійсно незаконно вирублювали ліси, а сприяли цьому місцеві депутати. Вони маскували вирубку лісу під санітарну рубку дерев, які постраждали від пожежі.

Як відомо, Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою комісії став позафракційний народний депутат Борислав Береза, а заступник голови ТСК - нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 12 2018 16:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.