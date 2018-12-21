У справі вбивства Гандзюк є сім підозрюваних, - СБУ

Наразі оголошено про підозру в скоєнні злочину за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) семи фігурантам справи

Слідчі провели розслідування по одній із версій вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк і встановили 7 підозрюваних.

Слідчі відпрацьовували версію стосовно замаху на життя Гандзюк через її діяльність щодо незаконної вирубки лісу на Херсонщині та викриття причетних до цього місцевих посадовців, повідомляє СБУ у Facebook.

У межах досудового розслідування слідчі встановили, що в районах Херсонщини дійсно незаконно вирублювали ліси, а сприяли цьому місцеві депутати. Вони маскували вирубку лісу під санітарну рубку дерев, які постраждали від пожежі.

Як відомо, Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування нападів на радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою комісії став позафракційний народний депутат Борислав Береза, а заступник голови ТСК - нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Алєксєєв.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.