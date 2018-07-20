У справі Зайцевої-Дронова зник один з основних свідків

У справі смертельної ДТП у Харкові за участю Олени Зайцевої і Геннадія Дронова пропав один з основних свідків – нарколог, який оглядав Зайцеву після наїзду на пішоходів.

"Ми просили допитати у суді лікаря-нарколога Олену Федірко, яка проводила первинний огляд Зайцевої та визначила, що її стан такий, що містить ознаки наркотичного сп’яніння, і виклала ці обставини в акті. Потім під її керівництвом були відібрані необхідні біологічні зразки – сеча і кров", - розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, повідомляє "Українська правда".

Аналіз біоматеріалів проводив лікар-лаборант, якого вже допитали у суді, уточнила вона.

"Було встановлено, що в сечі містилися опіати. Це є у висновку лаборанта. Після цього 19 жовтня 2017 року за постановою слідчого повторно відбиралися аналізи для проведення токсикологічної експертизи – тоді відбиралася тільки кров. Перший етап показав опіати. Другий етап – це була розширена токсикологічна експертиза. Крові на неї – попри те, що кров брали двічі, – не вистачило, але по сечі підтвердилася наявність кодеїну – наркотичної речовини і фенобарбіталу – психотропної речовини", - сказала Матвєєа.

"Ми хотіли, щоб вона пояснила, яким чином проводився відбір аналізів, чому не взяли у повному обсязі, чому не вистачило кількості відібраних матеріалів, як і кому вона їх направляла. Але вона звільнилася з наркодиспансеру, тому за місцем роботи і за місцем проживання знайти її не вдалося", - сказала адвокат.

Федірко давала показання слідчому під час розслідування, але ці показання не можуть використовувати як докази у суді, оскільки за КПК має бути дотриманий принцип безпосередності – усі свідки мають бути допитані безпосередньо у судовому засіданні, додала Матвєєва.

Федірко викликали 3 липня на суд 10 липня, але вона не з'явилася, на 18-те липня мав бути привід свідка у суд, але поліцейські, яким доручили здійснити привід, знайти її не змогли.

"Наразі нікому невідомо, де вона знаходиться", - сказала Матвєєва.

"Для справи це означає, що необхідно буде певні докази іншими методами встановлювати. Ми зокрема, можемо заявити клопотання про допит експерта-токсиколога, який проводив експертизу і відповідно зможе відповідати на наші запитання. Відсутність Федірко – це не катастрофа, бо матеріалів у справі і так достатньо, але її свідчення важливі для встановлення об’єктивної істини", - підсумувала захисник потерпілих.

У прокуратурі Харківської області підтвердили, що цього свідка дійсно викликали, але він не з'явився на засідання, зазначає "Українська правді".

У поліції Харківської області, коли йдеться про виклик свідка до суду, то спершу це відбувається шляхом надсилання повістки, якщо свідок не з'явився, то тоді за рішенням суду можуть застосувати примусовий привід свідка.

"Таких приводів може бути кілька. Але це все за рішенням судді. Свідок може не з'являтися у суд з поважних причин – як то лікарняний чи відрядження, але про це бажано повідомляти суд заздалегідь. За ухиляння свідка від свідчень йому може загрожувати штраф", - сказала речник поліції Харківської області Олена Баранник.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.