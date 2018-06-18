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У "списку 47" Бабченка не було, був син Авакова, - підозрюваний

Також він стверджує, що люди з контррозвідки більше "не виходили" на нього після затримання
Підозрюваний в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман заявив, що у списку осіб, яких планували ліквідувати російські спецслужби, самого Бабченка не було, але був Олександр Аваков, син голови МВС Арсена Авакова.
У "списку 47" Бабченка не було, був син Авакова, - підозрюваний Фото: ukrinform.ua

"У списку був Аваков-молодший, а Бабченка там не було", - сказав Герман перед засіданням Апеляційного суду Києва, передає "Укрінформ".

Також він стверджує, що не є агентом Росії, а люди з контррозвідки, в якій він нібито працював, на нього і адвокатів після затримання "не виходили".

За словами Германа, контррозвідка СБУ співпрацювала з ним на основі усної домовленості, а його позивний був "Герб".

Нагадаємо, 29 травня з'явилася інформація про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко був смертельно поранений на порозі свого помешкання в Києві. За фактом убивства журналіста відкрили кримінальне провадження. Однак у середу, 30 травня, з'ясувалося, що Бабченко живий.

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовиливбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах. Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста. Суд заарештував Германа на два місяці без права застави.

Президент України Петро Порошенко доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що кожному зі списку людей, на яких планувався замах, як і на журналіста Аркадій Бабченка, нададуть охорону.

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18 06 2018 16:39
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