"У списку зрадофілів олівчиком": Генпрокуратура розчарована реакцією політиків на "вбивство" Бабченка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що розчарований реакцією українського політикума на "вбивство" російського журналіста Аркадія Бабченка.

"Хочу підкреслити для всіх критиканів: ні, це не правда, що в Україні не розкривають терактів. Ні, це не правда, що Україна стала місцем, де Росія може безкарно проводити теракти", – заявив Луценко.

"Правда полягає в тому, що правоохоронною системою, в першу чергу СБУ разом з ГПУ та іншими підрозділами Нацполіції або слідством ГПУ, було розкрито вбивства Дениса Вороненкова, було розкрито замах на народного депутата Ігоря Мосійчука, було розкрито теракт, де загинув офіцер наших спецслужб Олександр Хараберюш, було розкрито і вже триває судовий процес над убивством журналіста Олеся Бузини", – додав Луценко.

У зв'язку з цим генпрокурор звернувся до всіх, хто хоче дати дійсну оцінку правоохоронній системі України.

"Тому прошу усіх, хто хоче дати дійсну оцінку правоохоронній системі України – не маніпулювати цими фактами і не посипати попелом та іншими більш неприємними речовинами тих, хто тяжко день і ніч працює, щоб в Україні терактів було менше. У мене викликала велике розчарування реакція на вчорашні події значної частини українського політикума", – заявив Луценко.

Водночас прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган оприлюднила список тих політиків, які критикували роботу українських спецслужб і навела їх цитати:

- лідер фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко

"…Це не перше вбивство російського журналіста, який критикує російську владу. Ці люди приїхали до України, сподіваючись знайти захист. Захист свого права на свободу і права на життя. Вимагаю від влади: бодай раз знайдіть замовників і виконавців! Не просто візьміть під особистий контроль, а реально розкрийте злочин! Досить ловити керівників ЖЕКів і трамвайних депо. Досить показухи. Ловіть злочинців! Доки вони відчувають себе безкарними, цей терор не припиниться. Кожен новий нерозкритий злочин є прологом для наступного".

- народний депутат України Віктор Чумак

"Поки контррозвідка країни і далі буде пресувати бізнес, кришувати рекет, рейдерство та контрабанду, прослуховувати та стежити за опонентами президента, ніхто не буде захищений від спецслужб ворога".

- народний депутат України від "Об'єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв

"Чергове таке вбивство у Києві ще й засмучує черговим нагадуванням всім нам про неспроможність корумпованих керівників СБУ і МВС попереджати такі спецоперації".

- народний депутат України, колишній голова Закарпатської ОДА Віктор Балога

"Доки наші спецслужби будуть займатися кришуванням і "державними зрадами" для особистих ворогів гаранта, доти у нас показово вбиватимуть журналістів. Україна перетворюється на Сомалі – територію, де немає закону і влади. Це вирок для всієї верхівки, яка завтра знову говоритиме, що знайти вбивць – це для них "справа честі".

- народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко

"Україна перетворилася на місце де спокійно вбивають ворогів Путіна. З режимом якого Україна веде війну. Спікери усix "контор" зараз придумують тисячі причин, з яких вони "не догледіли"… Невдачі відсутні тільки на ниві крадіжки і будівництва розкішних особняків. Ну, і в тому, щоб саджати патріотів за липовими справами. Професійні імпотенти замість пошуку вбивць Бабченка знову намагаються відбрехатися".

- народний депутат України Ігор Луценко

"Так, вбивають і у нас, і у Британії. Уявити неможливо, щоб у Британії чи Ізраїлі можливі були неодноразові успішні вбивства офіцерів спецслужб. А все тому, що ворога не вичистили зсередини наших силових органів. Є ще над чим працювати".

- екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко

"Правоохоронці мають розслідувати це вбивство оперативно і пріоритетно. Не так, як дотепер, уже другий рік поспіль і поки без жодних зрушень, шукають убивць Павла Шеремета. Аркадій загинув не в окопах під обстрілами, не в зоні бойових дій, коли вів репортажі з кількох воєн. Він загинув у нашому мирному Києві. Й від того гірко і соромно".

- екс-голова СБУ Валентин Наливайченко

"Вкотре переконуємось, що ця влада виявляється абсолютно нездатною захистити громадян тут і зараз, в Україні: підрив автівок, різанина, смертельна стрілянина у відкритих, багатолюдних місцях, просто вулиць. Сьогодні жоден не є захищеним, а ця влада не робить абсолютно нічого, аби захистити громадян".

- екс-президент Грузії, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі

"Порошенко оголосив мене агентом Росії і всі ресурси СБУ витрачав на боротьбу зі мною, тому на справжніх агентів і кілерів, яких присилає Путін, у нього, звісно, сил не вистачає. Тому вони і роз'їжджають і вбивають безкарно. Шеремет, Вороненков, Окуєва, Шаповалов, Махаурі, Бабченко... хто наступний? Це дно... Злочинна та імпотентна влада залишає за собою шлейф трупів, людей, яких вона була зобов'язана захищати, вона кинула напризволяще".

- екс-заступник голови Адміністрації президента Андрій Портнов

"Два резонансних вбивства поспіль, і вже ніхто не пам'ятає, що Порошенко заплатив 400 тисяч доларів за зустріч у США".

- колишній голова одеського місцевого відділення "Правого сектору" Сергій Стерненко

"Нас не захистить держава. Не сподівайтесь. Тільки самі".

- екс-міністр юстиції Олена Лукаш

"Жодного резонансного злочину останніх років не було розкрито. Не до того. Руки зайняті. Непосильно нажите в офшорах ховають. Жадібність, тупість і безсилля. Ось справжні вбивці".

Також до списку потрапили:

- голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко

- журналіст Олександр Дубинський

- головний редактор української служби "Голос Америки" Мирослава Гонгадзе

- журналіст Денис Попович

- журналіст В'ячеслав Чечило

- журналіст Богдан Буткевич

- політичний аналітик Андрій Марусов

- прес-секретар "Правого сектору" Артем Скоропадський

- сестра ув'язненої народного депутата Надії Савченко – Віра Савченко

- прес-служба лідера громадської організації "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір – Право народу" Віктора Медведчука.

Як повідомляв iPress.ua, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували. За словами Василя Грицака, Служба безпеки отримала завчасну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство журналіста Бабченка.

Сам Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому.

В організації "Репортери без кордонів" висловили обурення інсценуванням убивства російського журналіста.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір критикує рішення української влади інсценувати смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Тим часом друзі та колеги Бабченка зібралися на Майдані Незалежності в Києві, щоб відсвяткувати те, що він виявився живим після вчорашнього повідомлення про його смерть.