CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ американському штаті Алабама дванадцять ув'язнених здійснили втечу з в'язниці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США 12 ув'язнених здійснили втечу
Шестеро втікачів були схоплені
Фото: з вільних джерел
Втеча сталася з пенітенціарної установи в окрузі Уокер на півночі штату. Подробиць того, як ув'язненим вдалося опинитися на волі, представники в'язниці не вказують.
Шістьох втікачів вдалося затримати. Ще стільки ж залишаються на свободі, включаючи двох, засуджених за спробу вбивства, - повідомив телеканал ABC з посиланням на Управління шерифа округу, інформує 112.ua.
Всім цим ув'язненим від 19 до 30 років. Поліція розповсюдила імена і фотографії злочинців і веде їх пошуки.
Нагадаємо, влада Нідерландів прийняла рішення закрити до кінця серпня 2017 року ще п'ять тюрем з причини того, що в країні немає достатньої кількості ув'язнених.
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31 07 2017 08:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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