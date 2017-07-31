У США 12 ув'язнених здійснили втечу

В американському штаті Алабама дванадцять ув'язнених здійснили втечу з в'язниці.

Втеча сталася з пенітенціарної установи в окрузі Уокер на півночі штату. Подробиць того, як ув'язненим вдалося опинитися на волі, представники в'язниці не вказують.

Шістьох втікачів вдалося затримати. Ще стільки ж залишаються на свободі, включаючи двох, засуджених за спробу вбивства, - повідомив телеканал ABC з посиланням на Управління шерифа округу, інформує 112.ua.

Всім цим ув'язненим від 19 до 30 років. Поліція розповсюдила імена і фотографії злочинців і веде їх пошуки.