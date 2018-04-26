У США 56 конгресменів звинуватили Україну в прославлянні "нацистських колаборантів"

56 американських конгресменів звернулися з листом до Державного департаменту США, в якому висловили стурбованість щодо зростання антисемітизму, що фінансується державою, і заперечення Голокосту в Європі, зокрема в Україні та Польщі.

Текст звернення опубліковано на офіційному сайті конгресмена Ро Хани, повідомляє "Європейська правда".

Хоча звернення стосується ситуації в Україні та Польщі, найбільша його частина присвячена саме українській проблемі.

"Ми пишемо, щоб висловити наше занепокоєння в зв'язку з недавніми повідомленнями про спотворення і заперечення Голокосту, спонсоровані державами в Європі, зокрема в Польщі і в Україні. Ці події є неприйнятними, особливо з огляду на нинішній глобальний сплеск антисемітизму", - йдеться в заяві.

Конгресмени закликали Державний департамент приєднатися до них та правозахисних організацій "в боротьбі проти антисемітизму, ксенофобії і всіх форм нетерпимості, закликавши уряди Польщі та України беззастережно відмовитися від спотворень Голокосту і вшанування нацистських колабораціоністів".

Конгресмени відзначають, що юридичні питання та історичний контекст в Україні та Польщі відрізняються, проте події в обох країнах "викликають занепокоєння".

Американські законодавці згадують про схвалений Польщею закон Про Інститут національної пам’яті, який передбачає кримінальну відповідальність за звинувачення поляків у причетності до Голокосту. Політики відзначають напругу, яка зростає на тлі схвалення цього закону.

Занепокоєння у конгресменів викликав український закон 2015 року, який "прославляє нацистських колабораціоністів та впроваджує кримінальне переслідування за заперечення їхнього героїзму".

Конгресмени заявляють, що Україна прославляє "нацистських колабораціоністів Степана Бандеру, Рамана Шухевича та Організацію українських націоналістів, а також Українську повстанську армію".

"Ці воєнізовані формування та окремі особи в деяких випадках співпрацювали з нацистами і несли відповідальність за вбивство тисяч євреїв, 70 -100 тисяч поляків та інших етнічних меншин в період між 1941 і 1945 роками", - стверджують американські законодавці.

Прославленням нацистських колаборантів, на думку конгресменів, є "про-упівська кампанія 2017 року", яку проводив Інститут Нацпам'яті, перейменування вулиць на честь діячів ОУН-УПА Степана Бандери та Романа Шухевича у Києві, проведення фестивалю Шухевича у Львові.

Конгресмени згадують про зростання кількості випадків антисемітизму в Україні, до яких входить осквернення меморіалів Голокосту та єврейських храмів. Як приклад наводять принесення свинячої голови зі свастикою у синагогу в Умані .

Конгресмени також пишуть про діяльність "неонацистського батальйону Азов", який, на їхню думку, повинен бути розпущеним, а не включеним до складу Нацгвардії, як це зробила українська влада. Політики згадують про те, що "Азову" заборонено отримувати американську зброю згідно із законом про консолідовані асигнування на 2018 рік.

У свою чергу директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович назвав "змішуванням некомпетентності та свідомого спотворення інформації, змішуванням правди і брехні" звернення понад 50 американських конгресменів до Держдепартаменту з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу через "фінансований державою" антисемітизм.

"Дивно, що така велика кількість поважних американських політиків поставила свій підпис під таким документом", – сказав В’ятрович у коментарі "Радіо Свобода" 26 квітня.

"Коли прикладом вшанування колабораціоністів називають в’язня нацистського табору Заксенгаузен Степана Бандеру або Романа Шухевича, який із 1943 року очолював один із наймасштабніших антинацистських рухів спротиву в окупованій Третім рейхом Європі, то це свідчить тільки, як мінімум, про низький рівень знань тих людей, які поставили свій підпис", – відзначив історик.

"Як приклад нашої (Українського інституту національної пам’яті – ред.) пронацистської чи колабораціоністської пропаганди названо нашу інформаційну кампанію, присвячену Українській повстанській армії. Ця інформаційна кампанія складалася з двох виставок "УПА: відповідь нескореного народу", і одна з цих виставок якраз розповідала про масову антинацистську боротьбу Української повстанської армії. Один зі стендів цієї виставки розповідав, зокрема, про євреїв, які в лавах УПА боролися про нацизму, а потім боролися проти комунізму", – додав Володимир В’ятрович.