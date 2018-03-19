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У США 9-річний хлопчик застрелив сестру через відеогру

Поліція розслідує, як дитині вдалося дістати зброю
В американському штаті Міссісіпі 13-річну дівчинку застрелив її 9-річний брат.
У США 9-річний хлопчик застрелив сестру через відеогру Фото: google.com

Хлопчик хотів пограти у відеогру, але його сестра відмовилася віддати йому джойстик, повідомляє ВВС з посиланням на місцеву поліцію.

Він підійшов до неї ззаду і вистрілив в голову з пістолета. Куля пройшла крізь мозок.

Шериф округу Монро Сесіл Кантрелл оголосив, що дівчинка померла від поранення у лікарні Мемфіса. Досі не зрозуміло, які наслідки чекають на хлопчика.

"Йому всього лише дев'ять. Я припускаю, що він бачив це у відеоіграх чи на телебаченні. Я не знаю, чи він точно усвідомлював, що робить. Я знаю, що це трагедія", - наголосив шериф Кантрелл в коментарі виданню Clarion Ledger.

Мати хлопчика під час трагедії перебувала в іншій кімнаті, годуючи інших дітей. Поліція розслідує, як дитині вдалося дістати зброю.

"Це абсолютно нові обставини для нас, ми ніколи не мали справу з дитиною, яка стріляє в інших дітей у віці дев'яти років", - сказав шериф Кантрелл.

Нагадаємо, що одній зі шкіл Німеччини підліток зарізав іншого школяра.

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19 03 2018 20:58
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