У США адвоката у справі Тимошенко звинуватили в наданні неправдивих свідчень

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив адвоката Алекса ван дер Зваана у наданні завідомо неправдивих показань. У 2012 році Зваан працював у юридичній компанії, яку винайняло Міністерство юстиції України у справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє Reuters.

"В опублікованих документах обвинувачення говориться, що ван дер Зваан надав неправдиві свідчення про те, що останнім часом він спілкувався з екс-радником в передвиборчому штабі Дональда Трампа Ріком Гейтсом та іншою невизначеною людиною, яку назвали "особа А.", - пише агентство.

Сторона обвинувачення стверджує, що насправді адвокат розмовляв з Гейтсом, якого звинувачують у змові з метою відмивання грошей, і "особою А." у вересні 2016 року і "таємно записував дзвінки".

Крім того, слідство заявляє, що ван дер Зваан видалив електронну переписку, яку повинен був надати офісу спецпрокурора на відповідний запит.

У документах не називають назву юридичної компанії, в якій працював адвокат. Однак у доповіді 2012 року щодо Юлії Тимошенко згадується міжнародна юридична фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Її прес-секретар заявила, що компанія припинила співпрацю із ван дер Звааном у 2017 році і "співпрацює з урядом у зв'язку з цим питанням".

Агентство зазначає, що доповідь юридичної фірми за 2012 рік про Тимошенко була суперечливою.

"Адвокати фірми, у тому числі ван дер Зваан, написали її за наказом Пола Манафорта. Звіт використали для обґрунтування досудового утримання Тимошенко її суперником та клієнтом Манафорта Януковичем", - йдеться у повідомленні.

Представники адвоката наразі не змогли прокоментувати звинувачення.

За твердженнями Reuters, звинувачення адвоката сприяють посиленню тиску на Пола Манафорта та Ріка Гейтса.

Агентство додає, що тесть ван дер Зваана – російський мільярдер Герман Хан, засновник Альфа-банку. Нещодавно казначейство США додало Хана до переліку російських олігархів, близьких до Кремля.

Як відомо, колишній політтехнолог "Партії регіонів" Пол Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань США. Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули звинувачення за 12 пунктами. Уже 30 жовтня Манафорта відправили під домашній арешт. У звільненні з-під арешту суддя відмовив.

Нещодавно стало відомо, що Манафорт бував у Москві 18 разів і понад 10 років підтримував зв'язки з оточенням російського президента Володимира Путіна перед тим, як очолив передвиборну кампанію Дональда Трампа.

В середині грудня суддя окружного суду в США частково задовольнила прохання Манафорта щодо звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Він може лишати свій будинок в Олександрії для перебування у іншій резиденції в Палм-Біч (штат Флорида) і носитиме електронний браслет.