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У США акула намертво вп'ялася у живіт чоловіка, - ВІДЕО (+18)

Коли живіт чоловіка вдалося врятувати, його обмили від крові
У США житель Флориди Ервін Маккарті вийшов з води з невеликою акулою, яка вп'ялася в його живіт.
У США акула намертво вп Фото: скріншот

Тварина так міцно вчепилася, що вирвати її не вдавалося, тому було вирішено різати акулу й натискати на неї, поки та не відпустить чоловіка, повідомляє news.com.au

"Не поріжте мене, не пускайте її кров на мене", – кричав Маккарті, коли акулу почали різати.

Коли живіт чоловіка вдалося врятувати, його обмили від крові - на нижній його частині залишився слід від укусу. 

УВАГА! На відео присутні кадри крові!

Нагадаємо, що на Єгипетському курорті українець врятував від акули 20-річну туристку з Австрії.

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29 09 2017 13:37
ТЕГИ: США, тварини
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