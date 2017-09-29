CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ США житель Флориди Ервін Маккарті вийшов з води з невеликою акулою, яка вп'ялася в його живіт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США акула намертво вп'ялася у живіт чоловіка, - ВІДЕО (+18)
Коли живіт чоловіка вдалося врятувати, його обмили від крові
Фото: скріншот
Тварина так міцно вчепилася, що вирвати її не вдавалося, тому було вирішено різати акулу й натискати на неї, поки та не відпустить чоловіка, повідомляє news.com.au.
"Не поріжте мене, не пускайте її кров на мене", – кричав Маккарті, коли акулу почали різати.
Коли живіт чоловіка вдалося врятувати, його обмили від крові - на нижній його частині залишився слід від укусу.
УВАГА! На відео присутні кадри крові!
Нагадаємо, що на Єгипетському курорті українець врятував від акули 20-річну туристку з Австрії.
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29 09 2017 13:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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