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У США анонім повідомив про терористів-смертників біля хмарочоса Трампа

Особу того, хто телефонував, поки не встановлено
Поліція Нью-Йорка перевіряла отримане від аноніма повідомлення про терористів-смертників біля хмарочоса Trump Tower.
У США анонім повідомив про терористів-смертників біля хмарочоса Трампа Фото: ap.org

Невідомий повідомив до поліції про те, що терористи-смертники збираються підірвати бомбу біля хмарочоса Трампа. На місце виїхали співробітники поліції та  секретної служби, проте в ході обшуку в будинку і на прилеглій території вибухового пристрою та ймовірних терористів виявити не вдалося, інформує видання New York Daily News.

Поліція з'ясувала, що дзвінок надійшов з Брукліна з номера, з якого вже виходили неправдиві повідомлення про мінування. Особу того, хто телефонував, поки не встановлено.

Хмарочос Trump Tower був резиденцією президента США Дональда Трампа до інавгурації та переїзду в Білий дім. Там він провів свою першу прес-конференцію в статусі глави держави.

Нагадаємо, хакери зуміли викрасти особисті дані гостей з чотирнадцяти готелів Дональда Трампа, які розміщені в США.

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05 01 2018 21:55
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