У США авіакомпанія не пустила в літак павича "для емоційної підтримки" через його розміри
Авіакомпанії дозволяють пасажирам з інвалідністю або психічними розладами провозити в салоні сертифікованих тварин, які їх заспокоюють. За словами представників United Airlines, вони тричі попереджали господиню Декстера, що павич не підходить під вимоги, однак вона все одно приїхала з ним. Жінка намагалася купити квиток для птиці, але їй відмовили, пише Business insider.
За даними ВВС, кількість тварин "емоційної підтримки" з кожним роком зростає, і все частіше з'являються випадки зловживання цією можливістю. 19 січня Delta Airlines оголосила про посилення вимог до таких тварин, до них приєдналася і American Airlines.
Пасажири беруть з собою на рейси не тільки кішок і собак, а й незвичайну "емоційну підтримку". Наприклад, компанія US Airways в 2014 році зняла з рейсу свиню, бо та почала верещати перед злетом. А в 2015 році американський мандрівник перед Різдвом взяв з собою на борт індичку.
Нагадаємо, 18 жовтня працівники Держприкордонслужби України затримали в аеропорту "Бориспіль" чоловіка, який хотів нелегально вивезти в ОАЕ трьох соколів.
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