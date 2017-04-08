У США батько збудував особистий парк розваг для доньки з аутизмом
Дочка Хартмана з дитинства страждала на аутизм, який заважав їй спілкуватися з однолітками, тому він вирішив побудувати для неї окремий парк, інформує ВВС.
"Нам хотілося побудувати парк, де кожен міг би робити все, що захоче. Де могли б грати діти з обмеженими можливостями і без них", - розповів він.
В цілому чоловік витратив на парк близько 51 мільйона доларів. Для фінансування парку Хартман заснував фонд The Gordon Hartman Family Foundation, туди ж він збирав кошти на благодійність.
За перші три роки батько витратив близько 34 мільйонів доларів і в 2010 році відкрив парк з каруселями, колесом огляду, міні-поїздами та зонами відпочинку для дітей з обмеженими можливостями.
Для гостей в парку проводять спортивні заходи і змагання, поруч з ними присутні фахівці, які допомагають не отримати травм на атракціонах. Хартман також зробив в парку водяну зону, щоб влітку дітям не було жарко. Аквапарк відкрився в 2017 році і коштував благодійному фонду приблизно 17 мільйонів доларів.
23-річна Морган Хартман найбільше любить грати в піщаній зоні і кататися на гойдалках. Вона наважилася покататися на каруселях тільки через три роки після відкриття парку.
Morgan's Wonderland вже втратив близько мільйона доларів, оскільки вхід в парк для дітей з інвалідністю, які складають третину всіх відвідувачів, безкоштовний.
Власник додав, що за весь час в парку гостювали понад мільйон людей з 67 країн.
Нагадаємо, що житель США Джефф Рейтц протягом двох тисяч днів поспіль відвідував Діснейленд. Своє "турне" безробітний чоловік розпочав у 2012 році і збирався припинити ходити в парк через рік, однак не зміг.
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