У США батько збудував особистий парк розваг для доньки з аутизмом

За весь час в парку гостювали понад мільйон людей з 67 країн

Житель штату Техас Гордон Хартман побудував для своєї дочки Морган власний парк Morgan's Wonderland.

Дочка Хартмана з дитинства страждала на аутизм, який заважав їй спілкуватися з однолітками, тому він вирішив побудувати для неї окремий парк, інформує ВВС.

"Нам хотілося побудувати парк, де кожен міг би робити все, що захоче. Де могли б грати діти з обмеженими можливостями і без них", - розповів він.

В цілому чоловік витратив на парк близько 51 мільйона доларів. Для фінансування парку Хартман заснував фонд The ​​Gordon Hartman Family Foundation, туди ж він збирав кошти на благодійність.

За перші три роки батько витратив близько 34 мільйонів доларів і в 2010 році відкрив парк з каруселями, колесом огляду, міні-поїздами та зонами відпочинку для дітей з обмеженими можливостями.

Для гостей в парку проводять спортивні заходи і змагання, поруч з ними присутні фахівці, які допомагають не отримати травм на атракціонах. Хартман також зробив в парку водяну зону, щоб влітку дітям не було жарко. Аквапарк відкрився в 2017 році і коштував благодійному фонду приблизно 17 мільйонів доларів.

23-річна Морган Хартман найбільше любить грати в піщаній зоні і кататися на гойдалках. Вона наважилася покататися на каруселях тільки через три роки після відкриття парку.

Morgan's Wonderland вже втратив близько мільйона доларів, оскільки вхід в парк для дітей з інвалідністю, які складають третину всіх відвідувачів, безкоштовний.

Власник додав, що за весь час в парку гостювали понад мільйон людей з 67 країн.

Нагадаємо, що житель США Джефф Рейтц протягом двох тисяч днів поспіль відвідував Діснейленд. Своє "турне" безробітний чоловік розпочав у 2012 році і збирався припинити ходити в парк через рік, однак не зміг.