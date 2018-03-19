У США безпілотне авто вперше насмерть збило людину
Про це повідомляє Associated Press.
Зіткнення сталося, коли жінка переходила дорогу в недозволеному місці, повідомили в поліції. Машина їхала в режимі автопілота, але за кермом була людина.
ДТП сталася в темний час доби. Повідомлялося, що загиблим міг бути велосипедист, а не пішохід, але ця інформація не підтвердилася.
В Uber заявили, що висловили співчуття сім'ї загиблої. Компанія призупинила випробування безпілотних машин, передає Bloomberg.
Це перша ДТП з безпілотною машиною, в результаті якої загинула людина.
Uber проводить випробування безпілотних автомобілів з 2016 року. Тести, окрім Фінікса, проходять в Пітсбурзі, Сан-Франциско і Торонто.
Нагадаємо, в США вперше дозволили масштабні тестування робомобілів, всередині яких не знаходиться ані водій, ані спостерігач. Випробування мають початися на початку квітня в Каліфорнії .
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- "Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життяУспішність військового, який повернувся з війни, часом перевіряється не створенням ним нового бізнесу, а вмінням заново інтегруватись у цивільне життя і успішно продовжити те, у що вкладав всього себе до війни
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?