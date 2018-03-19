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У США безпілотне авто вперше насмерть збило людину

Зіткнення сталося, коли жінка переходила дорогу в недозволеному місці
Безпілотна машина Uber збила на смерть жінку в місті Темпі, передмісті столиці штату Арізона Фіниксі
У США безпілотне авто вперше насмерть збило людину

Про це повідомляє Associated Press.

Зіткнення сталося, коли жінка переходила дорогу в недозволеному місці, повідомили в поліції. Машина їхала в режимі автопілота, але за кермом була людина.

ДТП сталася в темний час доби. Повідомлялося, що загиблим міг бути велосипедист, а не пішохід, але ця інформація не підтвердилася.

В Uber заявили, що висловили співчуття сім'ї загиблої. Компанія призупинила випробування безпілотних машин, передає Bloomberg.

Це перша ДТП з безпілотною машиною, в результаті якої загинула людина.

Uber проводить випробування безпілотних автомобілів з 2016 року. Тести, окрім Фінікса, проходять в Пітсбурзі, Сан-Франциско і Торонто.

Нагадаємо, в США вперше дозволили масштабні тестування робомобілів, всередині яких не знаходиться ані водій, ані спостерігач. Випробування мають початися на початку квітня в Каліфорнії .

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19 03 2018 20:37
ТЕГИ: таксі, США, ДТП, Uber
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