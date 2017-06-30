Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У США близько 200 свиней бігали по шосе після ДТП, - ВІДЕО

Деякі тварини встигли втекти на декілька миль
У США близько 200 свиней розбіглися по шосе після того, як вантажівка, що їх перевозила, перекинулася під час аварії.
У США близько 200 свиней бігали по шосе після ДТП, - ВІДЕО Фото: скріншот

Інцидент стався на трасі 45 у Техасі недалеко від міста Вілмер. Вантажівка з невідомих причин наїхала на відбійник і завалилася набік,  повідомляє Daily Mail.

Водій в аварії не постраждав, але з кузова розбіглися майже всі свині. Поки на місце ДТП прибули поліцейські і рятувальники, деякі тварини встигли втекти на декілька миль. Щоб їх упіймати, довелося перекрити ділянку дороги.

Нагадаємо, що новим мером скромного міста Реббіт Хеш (штат Кентуккі, США) став пес на прізвисько Брюне Пултро.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 06 2017 18:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.