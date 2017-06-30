У США близько 200 свиней бігали по шосе після ДТП, - ВІДЕО

У США близько 200 свиней розбіглися по шосе після того, як вантажівка, що їх перевозила, перекинулася під час аварії.

Інцидент стався на трасі 45 у Техасі недалеко від міста Вілмер. Вантажівка з невідомих причин наїхала на відбійник і завалилася набік, повідомляє Daily Mail.

Водій в аварії не постраждав, але з кузова розбіглися майже всі свині. Поки на місце ДТП прибули поліцейські і рятувальники, деякі тварини встигли втекти на декілька миль. Щоб їх упіймати, довелося перекрити ділянку дороги.

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