CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ США близько 200 свиней розбіглися по шосе після того, як вантажівка, що їх перевозила, перекинулася під час аварії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США близько 200 свиней бігали по шосе після ДТП, - ВІДЕО
Деякі тварини встигли втекти на декілька миль
Фото: скріншот
Інцидент стався на трасі 45 у Техасі недалеко від міста Вілмер. Вантажівка з невідомих причин наїхала на відбійник і завалилася набік, повідомляє Daily Mail.
Водій в аварії не постраждав, але з кузова розбіглися майже всі свині. Поки на місце ДТП прибули поліцейські і рятувальники, деякі тварини встигли втекти на декілька миль. Щоб їх упіймати, довелося перекрити ділянку дороги.
Нагадаємо, що новим мером скромного міста Реббіт Хеш (штат Кентуккі, США) став пес на прізвисько Брюне Пултро.
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30 06 2017 18:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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