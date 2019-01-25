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У США через морози алігатори вмерзли в лід, - ВІДЕО

Це трапляється вже другий рік поспіль
У США в національному Болотному парку річки Шаллотт в Північній Кароліні (The Swamp Park) алігатори вмерзли у лід через сильні морози.
У США через морози алігатори вмерзли в лід, - ВІДЕО Фото: Facebook / The Swamp Park

Під час сильного похолодання річка замерзла. Потім співробітники парку виявили, що рептилії примерзли, інформує The Charlotte Observer.

"Всі наші 18 алігаторів вмерзли в лід", - зазначив менеджер парку.

Співробітники парку вважають, що тварини перейшли в брумацію. Це такий стан у рептилій, коли у них знижується температура тіла і сповільнюється швидкість обміну речовин.

У минулому році працівники парку могли спостерігати вмерзлих алігаторів вперше. Тоді вони теж поринули в крижану сплячку під час сильних холодів. До цього вони не стикалися з такою практикою виживання у рептилій.

Нагадаємо, що у США через сильні морози частково замерз знаменитий Ніагарський водоспад.

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25 01 2019 17:15
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