У США через морози алігатори вмерзли в лід, - ВІДЕО

Це трапляється вже другий рік поспіль

У США в національному Болотному парку річки Шаллотт в Північній Кароліні (The Swamp Park) алігатори вмерзли у лід через сильні морози.

Під час сильного похолодання річка замерзла. Потім співробітники парку виявили, що рептилії примерзли, інформує The Charlotte Observer.

"Всі наші 18 алігаторів вмерзли в лід", - зазначив менеджер парку.

Співробітники парку вважають, що тварини перейшли в брумацію. Це такий стан у рептилій, коли у них знижується температура тіла і сповільнюється швидкість обміну речовин.

У минулому році працівники парку могли спостерігати вмерзлих алігаторів вперше. Тоді вони теж поринули в крижану сплячку під час сильних холодів. До цього вони не стикалися з такою практикою виживання у рептилій.

Нагадаємо, що у США через сильні морози частково замерз знаменитий Ніагарський водоспад.