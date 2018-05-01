Через сильні морози у США загинуло 12 людей

Від негоди найбільше постраждали регіон Нова Англія і штати Массачусетс, Пенсільванія, Флорида, Південна Кароліна, Джорджія і Нью-Йорк

У США протягом тижня через сильні морози загинуло 12 осіб.

"Щонайменше 12 людей у США загинули цього тижня в результаті смертельних випадків", - повідомляє CNN з посиланням на місцевих чиновників.

Фото: CNN

Уточнюється, що шестеро осіб загинули в штаті Вісконсін, чеверо - у Техасі, одна - у Північній Дакоті та одна - у Міссурі.

Фото: CNN

Раніше, у США через рекордно низьку температуру повітря замерзла частина Ніагарського водоспаду.