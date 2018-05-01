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Через сильні морози у США загинуло 12 людей
Від негоди найбільше постраждали регіон Нова Англія і штати Массачусетс, Пенсільванія, Флорида, Південна Кароліна, Джорджія і Нью-Йорк
фото: CNN
"Щонайменше 12 людей у США загинули цього тижня в результаті смертельних випадків", - повідомляє CNN з посиланням на місцевих чиновників.
Фото: CNN
Уточнюється, що шестеро осіб загинули в штаті Вісконсін, чеверо - у Техасі, одна - у Північній Дакоті та одна - у Міссурі.
Фото: CNN
Раніше, у США через рекордно низьку температуру повітря замерзла частина Ніагарського водоспаду.
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05 01 2018 09:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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