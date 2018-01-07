CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ штаті Айдахо, США чоловік напав із ножем на будинок, де проживають мігранти, щонайменше дев'ятеро людей дістали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США чоловік напав із ножем на мігрантів
Дев'ятеро людей поранені
Фото: twitter.com/IdahoStatesman
Інцидент стався у місті Бойсе, про це повідомляє місцева поліція, інформує "Громадське".
Чоловік з ножем увірвався в будинок і напав на людей всередині. Усіх постраждалих госпіталізували у важкому стані. Поранені перебували на парковці біля центру і всередині будівлі. Після нападу чоловік утік з місця злочину, але його затримала поліція неподалік.
У поліції не уточнюють осіб потерпілих, але зазначають, що всі вони різного віку.
Поліція затримала нападника. Підозрюваному 30 років. Правоохоронці намагаються з'ясувати мотиви чоловіка.
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