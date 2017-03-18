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У США чоловіка заарештували за твіт, що викликав епілептичний припадок у журналіста

Поліція також висунула йому звинувачення в кібер-стеженні
У США заарештували користувача соцмереж Джона Райана Рівеллі. Він у грудні 2016 року відправив письменнику і журналісту Курту Ейхенвальду в Twitter миготливу картинку, покликану викликати у нього приступ епілепсії.
У США чоловіка заарештували за твіт, що викликав епілептичний припадок у журналіста Фото: google.com

Газета New York Times повідомляє, що цьому 29-річному жителю Меріленда загрожує до 10 років в'язниці.

"Ти заслуговуєш припадку за свої дописи", – анімаційну картинку з таким написом надіслав Рівеллі в Twitter Ейхенвальду.

Дружина Ейхенвальда з його аккаунту в Twitter написала, що через картинку в чоловіка стався епілептичний припадок. Про інцидент одразу ж повідомили в поліцію.

Як зазначив адвокат Ейхенвальда, журналіст перестав відчувати свою ліву руку і не міг нормально говорити ще кілька тижнів після припадку.

За словами самого журналіста, після цього інциденту схожі повідомлення йому відправили ще близько 40 осіб.

За даними правоохоронних органів, Рівеллі писав іншим користувачам Twitter про те, що планує віртуальну атаку на Ейхенвальда. Одному з користувачів він писав, що сподівається на те, що в журналіста трапиться напад.

В iCloud акаунті Рівеллі слідчі знайшли скріншот зі зміненою сторінкою Вікіпедії, присвяченою письменникові. У ній була додана дата смерті 16 грудня. За день до цього Ейхенвальду була надіслана миготлива картинка.

Поліція вважає, що заарештований спеціально вивчав, що саме викликає епілептичні припадки.

Міністерство юстиції США не повідомляє, що послужило причиною такої агресивної поведінки Рівеллі.

Американські ЗМІ пишуть, що Рівеллі був нібито незадоволений тим, що журналіст критикував в Twitter президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, найбільші інтернет-компанії Facebook, Microsoft, Twitter і YouTube домовилися про співпрацю з метою зупинити поширення екстремістських картинок і відео.

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18 03 2017 23:40
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