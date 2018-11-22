У США чоловіка засудили до в'язниці: він втікав з побачень з жінками, не заплативши за вечерю
45-річний Пол Гонсалес знайомився з жінками в інтернеті, запрошував їх у ресторани, вечеряв з ними й зникав, не заплативши за рахунками, повідомляє BBC.
За даними звинувачення, з травня 2016 по квітень 2018 року він обдурив як мінімум десять жінок й залишив борг на загальну суму $950, відвідуючи різні заклади в Лос-Анджелесі та його околицях.
За інформацією CBS, як правило "ресторанний шахрай" замовляв страви з креветок та м'ясні стейки. Вісім з його жертв були змушені оплатити рахунки самі, в двох інших випадках ресторани взяли витрати на себе.
Згідно з рішенням суду, Гонсалесу заборонено користуватися сайтами знайомств й подібними мобільними додатками.
Одна з жінок, яка попросила не називати її імені, в розмові з журналістами пожартувала, що за гратами зміняться його переваги в їжі.
"Йому не треба більше турбуватися про їжу. Тепер його будуть годувати тричі на день", - сказала вона.
Гонсалесу були пред'явлені звинувачення в шахрайстві та дрібних крадіжках, але підсудний свою вину так і не визнав.
Нагадаємо, поліція Києва затримала 32-річного уродженця Молдови за підозрою в шахрайстві. Чоловік, який недавно вийшов із в'язниці, одружився з жінкою, а тоді видурив у її родичів 60 тис. доларів і зник.
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