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У США чоловіка засудили до в'язниці: він втікав з побачень з жінками, не заплативши за вечерю

Чоловік запрошував дівчат на вечерю, але втікав, не заплативши за їжу
У США чоловік, який отримав прізвисько "ресторанний шахрай", був засуджений до 120 днів в'язниці й трирічного випробувального терміну.
У США чоловіка засудили до в Фото: bigbrowser.blog.lemonde.fr

45-річний Пол Гонсалес знайомився з жінками в інтернеті, запрошував їх у ресторани, вечеряв з ними й зникав, не заплативши за рахунками, повідомляє BBC.

За даними звинувачення, з травня 2016 по квітень 2018 року він обдурив як мінімум десять жінок й залишив борг на загальну суму $950, відвідуючи різні заклади в Лос-Анджелесі та його околицях.

За інформацією CBS, як правило "ресторанний шахрай" замовляв страви з креветок та м'ясні стейки. Вісім з його жертв були змушені оплатити рахунки самі, в двох інших випадках ресторани взяли витрати на себе.

Згідно з рішенням суду, Гонсалесу заборонено користуватися сайтами знайомств й подібними мобільними додатками.

Одна з жінок, яка попросила не називати її імені, в розмові з журналістами пожартувала, що за гратами зміняться його переваги в їжі.

"Йому не треба більше турбуватися про їжу. Тепер його будуть годувати тричі на день", - сказала вона.

Гонсалесу були пред'явлені звинувачення в шахрайстві та дрібних крадіжках, але підсудний свою вину так і не визнав.

Нагадаємо, поліція Києва затримала 32-річного уродженця Молдови за підозрою в шахрайстві. Чоловік, який недавно вийшов із в'язниці, одружився з жінкою, а тоді видурив у її родичів 60 тис. доларів і зник.

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22 11 2018 19:59
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