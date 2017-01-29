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У США десятки тисяч людей вийшли на протести проти імміграційної політики Трампа

Протест охопив 15 міст
Десятки тисяч людей у США 29 січня виступили проти міграційних обмежень, запроваджених Дональдом Трампом.
У США десятки тисяч людей вийшли на протести проти імміграційної політики Трампа Фото: reuters.com

29 січня демонстранти зібралися в Беттері-парку в Нью-Йорку, щоб засудити указ про обмеження на в’їзд до США мігрантів та біженців з семи переважно мусульманських країн, повідомляє Радіо Свобода.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер, виступаючи перед активістами, назвав указ "неамериканським".

"Те, про що ми тут говоримо, є питанням життя і смерті для багатьох людей", – сказав Шумер.

Тисячі невдоволених імміграційними обмеженнями зібралися і біля Білого дому у Вашингтоні, скандуючи: "Дозвольте їм в’їхати", дехто вигукував: "Ми всі – мусульмани".

Люди в американській столиці пройшли ходою до готелю Трампа, розташованого за декілька кварталів від Капітолію.

Мітинги також заплановані і в інших американських містах, зокрема Г’юстоні, Детройті, Сент-Луїсі та Лос-Анджелесі.

Повідомляється, що нові імміграційні обмеження вже призвели до затримання чи депортації сотень людей, які прибувають в аеропорти США.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.

Однак американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.

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