У США десятирічний хлопчик за кермом авто тікав від поліції зі швидкістю 160 км/год, – ВІДЕО
Як повідомляє The Washington Post, зранку 26 жовтня хлопчик, чекаючи на сестру, яка мала відвезти його до школи, викрав ключі маминого хлопця та поїхав трасою штатом Огайо. Коли його мати зрозуміла, що сталося, вона поїхала за ним іншою машиною. Згодом вона повідомила про це поліцію.
Правоохоронці не могли наздогнати авто та перекрити дорогу, тож вимагали від хлопця зупинитися, однак він продовжував рухатись.
Згодом "викрадач" з’їхав у кювет, оминаючи розкладені поліцією шипи. При спробі виїхати на трасу поліції вдалось його підрізати і припинити гонитву.
Раніше хлопець уже викрадав це ж саме авто. Свою поведінку він пояснив тим, що йому "було нудно".
Нагадаємо, у Воронезькій області Росії поліція порушила кримінальну справу стосовно 47-річної мешканки після того, як її п'ятирічний син викрав машину і потрапив у ДТП.
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