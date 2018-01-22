У США дівчинці дозволили ходити в школу з медичною марихуаною

11-річна дівчинка використовує масло і лосьйон канабісу для боротьби з судомами

У США 11-річній дівчинці дозволили повернутися у свою школу в штаті Іллінойс, куди її не пускали через наявність у неї медичної марихуани.

Одинадцятирічну Ешлі Сурін не допустили до занять в школі через те, що вона носить з собою медичну марихуану і використовує масло і лосьйон канабісу для боротьби з судомами. За словами її батьків, медична марихуана і спеціальна дієта дозволяють їй нормально жити, повідомляє CNN.

У грудні 2008 року дворічній Ешлі поставили діагноз гострої дитячої лімфобластної лейкемії. Їй провели кілька сеансів хіміотерапії і спінальних ін'єкцій для боротьби з хворобою. Лікування дозволило перевести хворобу в ремісію, але вона з дворічного віку страждає судомами і продовжує приймати ряд препаратів, які мають серйозні побічні ефекти.

Минулоріч родина знайшла лікаря, який запропонував канабіс, сказавши, що це зможе полегшити судоми та інші побічні ефекти ліків. У грудні 2017 року вони отримали ліцензію на використання марихуани в медичних цілях.

Ешлі використовує пов'язку, яка прив'язується до ноги і просякнута маслом канабісу. Також, якщо у неї трапляється напад, їй можна використовувати невелику краплю цього масла перорально.

У результаті їй заборонили відвідувати школу на декілька тижнів, перш ніж федеральний суддя не дозволив дівчинці самостійно приносити та використовувати марихуану в школі.

Нагадаємо, що австралійський уряд заявив, що хоче зробити країну провідним експортером медичного канабісу у світі.