У США дівчинці дозволили ходити в школу з медичною марихуаною
Одинадцятирічну Ешлі Сурін не допустили до занять в школі через те, що вона носить з собою медичну марихуану і використовує масло і лосьйон канабісу для боротьби з судомами. За словами її батьків, медична марихуана і спеціальна дієта дозволяють їй нормально жити, повідомляє CNN.
У грудні 2008 року дворічній Ешлі поставили діагноз гострої дитячої лімфобластної лейкемії. Їй провели кілька сеансів хіміотерапії і спінальних ін'єкцій для боротьби з хворобою. Лікування дозволило перевести хворобу в ремісію, але вона з дворічного віку страждає судомами і продовжує приймати ряд препаратів, які мають серйозні побічні ефекти.
Минулоріч родина знайшла лікаря, який запропонував канабіс, сказавши, що це зможе полегшити судоми та інші побічні ефекти ліків. У грудні 2017 року вони отримали ліцензію на використання марихуани в медичних цілях.
Ешлі використовує пов'язку, яка прив'язується до ноги і просякнута маслом канабісу. Також, якщо у неї трапляється напад, їй можна використовувати невелику краплю цього масла перорально.
У результаті їй заборонили відвідувати школу на декілька тижнів, перш ніж федеральний суддя не дозволив дівчинці самостійно приносити та використовувати марихуану в школі.
Нагадаємо, що австралійський уряд заявив, що хоче зробити країну провідним експортером медичного канабісу у світі.
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