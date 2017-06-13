У США домовилися щодо нових санкцій проти Росії
Угоду було укладено за участі голів комітету з міжнародних відносин і банківського комітету, а також лідера більшості Мітча Макконелла та лідера меншості Чака Шумера, повідомляє Politico.
Сенатори домовилися включити нові заходи проти Росії в законопроект про санкції проти Ірану.
Документ планують винести на голосування у середу, 14 червня.
Згідно з досягнутою домовленістю, існуючі санкції проти Росії оформлять у вигляді закону, що зробить їх скасування чи пом’якшення потенційно більш складним.
Крім того, угода передбачає запровадження нових санкцій щодо декількох секторів російської економіки, в тому числі щодо "осіб, які здійснюють зловмисну кібердіяльність від імені уряду Російської Федерації".
Росія звинувачується в порушенні прав людини, постачання зброї сирійському режиму Башара Асада та втручанні в передвиборну президентську кампанію в США.
"Ці додаткові санкції будуть потужним сигналом від двох партій Росії та іншим країнам в тому, що вони будуть покарані, якщо спробують втручатися в наші вибори", - прокоментував домовленість Чак Шумер.
Як повідомляв iPress.ua, американські сенатори-демократи і республіканці готові до угоди з посилення антиросійських санкцій.
Раніше Дональд Трамп заявив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.
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