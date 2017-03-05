У США джип в'їхав у натовп: є жертви

Джип проїхав по восьми доріжках в будівлі, де стояло близько 1 тис осіб

Внаслідок в'їзду автомобіля Jeep Cherokee в натовп людей на аукціоні в Біллеріке штат Массачусетс сьогодні, 3 травня, загинули 3 людей, а ще 13 отримали поранення.

"На цей момент немає ніяких доказів або інформації, щоб припустити, що інцидент був викликаний умисним або терористичним актом. Всі докази та інформація на цей раз вказують на випадкову причину", - повідомляє CBS Boston з посиланням на поліцію.

Згідно з інформацією видання, водія відвезли в машині швидкої допомоги. Державна поліція штату Массачусетс направила групу з відновлення аварії і детективи для надання допомоги поліції Біллеріка.

Очевидець на місці події також повідомив, що це був нещасний випадок. Люди на місці ДТП кажуть, що джип проїхав по восьми доріжках в будівлі, де стояло близько 1 тис. осіб.

Нагадаємо, щонайменше 11 людей загинули і близько 60 постраждали в результаті вибуху під час акції протесту в пакистанському місті Лахор.