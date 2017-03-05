У США джип в'їхав у натовп: є жертви
"На цей момент немає ніяких доказів або інформації, щоб припустити, що інцидент був викликаний умисним або терористичним актом. Всі докази та інформація на цей раз вказують на випадкову причину", - повідомляє CBS Boston з посиланням на поліцію.
Згідно з інформацією видання, водія відвезли в машині швидкої допомоги. Державна поліція штату Массачусетс направила групу з відновлення аварії і детективи для надання допомоги поліції Біллеріка.
Очевидець на місці події також повідомив, що це був нещасний випадок. Люди на місці ДТП кажуть, що джип проїхав по восьми доріжках в будівлі, де стояло близько 1 тис. осіб.
Нагадаємо, щонайменше 11 людей загинули і близько 60 постраждали в результаті вибуху під час акції протесту в пакистанському місті Лахор.
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