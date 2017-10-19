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У США екс-гімнастка зізналась, що її з 13 років ґвалтував лікар американської збірної

Зараз Ларрі Нассар сидить у в'язниці штату Мічиган і очікує вирок за звинуваченням у зберіганні дитячої порнографії
Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики американка Маккайла Мероні повідомила про те, що її довгий час ґвалтував лікар національної збірної Ларрі Нассара.
У США екс-гімнастка зізналась, що її з 13 років ґвалтував лікар американської збірної Фото: USA Today

Колишня спортсменка, якій зараз 21 рік, приєдналася до популярного руху Me too, що зародився на тлі секс-скандалу з кінопродюсером Харві Вайнштейн і інших відвертих зізнань зірок спорту і шоу-бізнесу.

За словами Мароні, сексуальні домагання почалися в 13 років і тривали до завершення її кар'єри. Лікар приставав до Мароні і нав'язував їй нібито необхідне лікування, яке він застосовував на пацієнтах протягом 30 років, повідомляє ABC News.

Дівчина розповіла про свою "найкошмарнішу ніч в житті". Коли прийшла до тями, то зрозуміла, що знаходиться в його номері, щоб отримати "лікування".

"Я думала, що ні переживу ту ніч", - написала Мароні у себе в Twitter.

Зараз Ларрі Нассар сидить у в'язниці штату Мічиган і очікує вирок за звинуваченням у зберіганні дитячої порнографії.

Позови проти нього подали понад 125 жінок, лікар може залишитися у в'язниці на все життя. Серед жертв - 18 спортсменок збірної США від 10 до 29 років (на момент подачі позову). Це баскетболістки, футболістки, плавчині, фігуристки і гімнастки. У всіх жертв свідчення збігаються. За їх словами, Нассар домагався юних спортсменок під виглядом медичного обстеження. У разі нещасного випадку спини, стегон і навіть кісточок він виробляв так звану інтервагінальную корекцію, проникаючи в статеві органи своїх пацієнток.

Рух Me too став нині дуже популярним. Почалося все з обвинувачень на адресу продюсера Харві Вайнштейна. Відомі голлівудські актриси, сценаристи, моделі і навіть костюмери - всього понад 40 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях і зґвалтуваннях. Згодом рух почав поширюватись у соцмережах, до нього приєднались не тільки жінки, а й чоловіки, які заявили, що теж ставали жертвами домагань.

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19 10 2017 19:40
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