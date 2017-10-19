У США екс-гімнастка зізналась, що її з 13 років ґвалтував лікар американської збірної

Зараз Ларрі Нассар сидить у в'язниці штату Мічиган і очікує вирок за звинуваченням у зберіганні дитячої порнографії

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики американка Маккайла Мероні повідомила про те, що її довгий час ґвалтував лікар національної збірної Ларрі Нассара.

Колишня спортсменка, якій зараз 21 рік, приєдналася до популярного руху Me too, що зародився на тлі секс-скандалу з кінопродюсером Харві Вайнштейн і інших відвертих зізнань зірок спорту і шоу-бізнесу.

За словами Мароні, сексуальні домагання почалися в 13 років і тривали до завершення її кар'єри. Лікар приставав до Мароні і нав'язував їй нібито необхідне лікування, яке він застосовував на пацієнтах протягом 30 років, повідомляє ABC News.

Дівчина розповіла про свою "найкошмарнішу ніч в житті". Коли прийшла до тями, то зрозуміла, що знаходиться в його номері, щоб отримати "лікування".

"Я думала, що ні переживу ту ніч", - написала Мароні у себе в Twitter.

Зараз Ларрі Нассар сидить у в'язниці штату Мічиган і очікує вирок за звинуваченням у зберіганні дитячої порнографії. Позови проти нього подали понад 125 жінок, лікар може залишитися у в'язниці на все життя. Серед жертв - 18 спортсменок збірної США від 10 до 29 років (на момент подачі позову). Це баскетболістки, футболістки, плавчині, фігуристки і гімнастки. У всіх жертв свідчення збігаються. За їх словами, Нассар домагався юних спортсменок під виглядом медичного обстеження. У разі нещасного випадку спини, стегон і навіть кісточок він виробляв так звану інтервагінальную корекцію, проникаючи в статеві органи своїх пацієнток.

Рух Me too став нині дуже популярним. Почалося все з обвинувачень на адресу продюсера Харві Вайнштейна. Відомі голлівудські актриси, сценаристи, моделі і навіть костюмери - всього понад 40 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях і зґвалтуваннях. Згодом рух почав поширюватись у соцмережах, до нього приєднались не тільки жінки, а й чоловіки, які заявили, що теж ставали жертвами домагань.