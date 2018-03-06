CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпорткар Ferrari 250 GTO 1963 року випуску був проданий за рекордні 70 млн доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США Ferrari продали за рекордні $70 млн
Як наголошується, саме на цьому Ferrari була виграна гонка "Тур-де-Франс" в 1964 році
Фото: cnbc.com
Автомобіль був проданий Девіду Макнилу, засновнику американської компанії WeatherTech, що виготовляє килимки для салону машин, повідомляє CNBC News з посиланням на джерела.
Як наголошується, саме на цьому Ferrari була виграна гонка "Тур-де-Франс" в 1964 році. При цьому спорткар ніколи не потрапляв в аварію і перебуває в ідеальному стані.
За словами експертів, раніше рекорд був встановлений в 2013 році при продажу іншого примірника Ferrari 1963 року випуску. Його придбали за 52 млн дол.
Нагадаємо, що автомобіль Lamborghini Huracan, що належав Папі Римському Франциску, на якому він залишив свій автограф, продали на аукціоні Sotheby's за 715 тисяч євро.
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03 06 2018 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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