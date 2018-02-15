CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ США дикий лось став причиною падіння гелікоптера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США гелікоптер впав через дикого лося
Незважаючи на те, що члени екіпажу не постраждали, лось загинув
Фото: kutv.com
Два члени екіпажу гелікоптера за завданням Управління ресурсами дикої природи повинні були спіймати дикого лося за допомогою сітки. Лось потрапив у рульовий гвинт гвинтокрила під час його зниження на висоту три метри від землі, внаслідок чого вертоліт впав на землю, повідомляє KUTV.
"Ми щозими ловимо сотні тварин таким способом, і ніколи раніше такого не відбувалося", - зазначили в Управлінні ресурсами дикої природи.
Незважаючи на те, що члени екіпажу не постраждали, лось загинув.
Нагадаємо, що місцеві жителі виявили на трасі в Мексиці близько 300 мертвих акул.
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