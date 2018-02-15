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У США гелікоптер впав через дикого лося

Незважаючи на те, що члени екіпажу не постраждали, лось загинув
У США дикий лось став причиною падіння гелікоптера.
У США гелікоптер впав через дикого лося Фото: kutv.com

Два члени екіпажу гелікоптера за завданням Управління ресурсами дикої природи повинні були спіймати дикого лося за допомогою сітки. Лось потрапив у рульовий гвинт гвинтокрила під час його зниження на висоту три метри від землі, внаслідок чого вертоліт впав на землю, повідомляє KUTV.

"Ми щозими ловимо сотні тварин таким способом, і ніколи раніше такого не відбувалося", - зазначили в Управлінні ресурсами дикої природи.

Незважаючи на те, що члени екіпажу не постраждали, лось загинув.

Нагадаємо, що місцеві жителі виявили на трасі в Мексиці близько 300 мертвих акул.

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15 02 2018 12:16
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