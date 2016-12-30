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У США готуються вдарити санкціями по Путіну

На початку 2017 року Конгрес, за підтримки обох партій, спробує схвалити нові санкції
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляє, що у 2017 році щодо Росії, і, зокрема, президента Володимира Путіна, будуть представлені нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США
У США готуються вдарити санкціями по Путіну Фото:interfax.ru

Про це він заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

"Наступного року ми збираємося представити нові санкції – окрім тих, що вже існують, зокрема санкцій, запроваджених Обамою, – які вдарили б по енергетичному і банківському секторах, і які вдарили б не лише по ФСБ чи ГРУ, але й по самому Путіну, його найближчому оточенню. Я вважаю, єдина можливість змусити Росію змінитися – це щоб путінська економіка і сам Путін заплатили за дії Росії велику ціну. Тож можете очікувати, що на початку 2017 року Конгрес, за підтримки обох партій, спробує схвалити нові санкції, які торкнуться банківського й енергетичного секторів, критично важливих складових російської економіки", - сказав він.

Грем сподівається, на позитивне голосування, а президент Дональд Трамп має підписати закон.

Як повідомляв iPress.ua, український дипломат Володимир Огризко вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп не тільки не скасує антиросійські санкції, а ще й посилить їх.

Нагадаємо, що Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії. Як заявили в американському Мінфіні, обмеження торкнуться шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ. Зокрема, в список потрапили керівник ГРУ Генштабу Ігор Коробов і три його заступника.

Також, США висилають 35 російських дипломатів з Вашингтона і Сан-Франциско. Вони зобов'язані покинути країну протягом 72 годин. Причиною вказується кампанія переслідування з боку Росії проти американських дипломатів в Москві.

 

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