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У США група демократів розпочали процедуру імпічменту Трампа

Вони звинуватили президента в порушенні американської Конституції
Група представників демократичної партії в Конгресі США оголосила про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа.
У США група демократів розпочали процедуру імпічменту Трампа Фото: abcnews.com

Шість демократів на чолі з сенатором Стівеном Коеном опублікували документ, в якому звинуватили президента в порушенні американської Конституції.

Автори ініціативи наводять як приклад звільнення директора ФБР Джеймса Комі, а також тиск на суди і органи правосуддя. Група демократів також ставить президенту в провину ухилення від публікації своїх податкових декларацій. Звернення конгресменів було передано в Палату представників. Про це повідомляє "Голос Америки".

 

 

 

Конституція США передбачає можливість імпічменту президента. Для цього необхідно зібрати більшість голосів у палаті представників, а потім заручитися підтримкою двох третин членів Сенату.

У липні в Конгрес внесли пропозицію про імпічмент, але вона не знайшла підтримки серед конгресменів. Як альтернативу демократи запропонували заснувати незалежну комісію і доручити їй з'ясувати, чи був під час президентських перегонів змова між командою Трампа і Кремлем.

Нагадаємо, у жовтні американський мільярдер Том Стаєр почав кампанію за імпічмент президента США Дональда Трампа.

Також видавець журналу Hustler Ларрі Флінт виступив з пропозицією$10 млн премії за матеріали, які допоможуть почати процедуру імпічменту президента США Дональду Трампу.

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