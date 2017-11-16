У США група демократів розпочали процедуру імпічменту Трампа

Група представників демократичної партії в Конгресі США оголосила про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Шість демократів на чолі з сенатором Стівеном Коеном опублікували документ, в якому звинуватили президента в порушенні американської Конституції.

Автори ініціативи наводять як приклад звільнення директора ФБР Джеймса Комі, а також тиск на суди і органи правосуддя. Група демократів також ставить президенту в провину ухилення від публікації своїх податкових декларацій. Звернення конгресменів було передано в Палату представників. Про це повідомляє "Голос Америки".

A resolution calling for impeachment hearings. pic.twitter.com/JNJAshC5bf — Luis V. Gutierrez (@RepGutierrez) 15 листопада 2017 р.

Конституція США передбачає можливість імпічменту президента. Для цього необхідно зібрати більшість голосів у палаті представників, а потім заручитися підтримкою двох третин членів Сенату.

У липні в Конгрес внесли пропозицію про імпічмент, але вона не знайшла підтримки серед конгресменів. Як альтернативу демократи запропонували заснувати незалежну комісію і доручити їй з'ясувати, чи був під час президентських перегонів змова між командою Трампа і Кремлем.

Нагадаємо, у жовтні американський мільярдер Том Стаєр почав кампанію за імпічмент президента США Дональда Трампа.

Також видавець журналу Hustler Ларрі Флінт виступив з пропозицією$10 млн премії за матеріали, які допоможуть почати процедуру імпічменту президента США Дональду Трампу.