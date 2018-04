У США хакери викрали дані 5 млн банківських карт

Група хакерів вкрала у клієнтів магазинів в США дані п'яти мільйонів кредитних і дебетових карт і виставила частину інформації на продаж.

Як передає Associated Press, отримати дані хакерам вдалося через витік даних із магазинів американських компаній Saks Fifth Avenue, Saks Off Fifth та Lord & Taylor.

Материнська компанія Hudson's Bay визнала, що хакерам вдалося вбудувати шкідливе ПЗ через пролом у платіжній системі. У компанії також відзначили, що готові допомогти своїм постраждалим клієнтам.

За інформацією компанії в області кібербезпеки Gemini Advisory, хакери збирали дані протягом року.

Експерти вважають, що за злочином стоїть хакерська група JokerStash, яка днями оголосила про злом даних і виставила відомості 125 тисячах кредиток на продаж.

"У співпраці з декількома фінансовими організаціями ми підтвердили з високим ступенем впевненості, що записи були вкрадені у клієнтів магазинів Saks Fifth Avenue і Lord & Taylor в період з травня 2017 року по теперішній час", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що нинішня хакерська атака "є однією з найбільших і найбільш руйнівних, що коли-небудь уражали роздрібні компанії".

Нагадаємо, раніше національна поліція Іспанії при співпраці з правоохоронними органами інших країн затримала 34-річного українця Дениса К., підозрюваного в причетності до кібератак проти банків по всьому світу, в тому числі в Росії.