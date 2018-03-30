У США хочують запитувати соцмережі та телефони в усіх претендентів на візу

Раніше це стосувалося людей, які виїхали з територій, контрольованих терористичними організаціями

Державний департамент США має намір вимагати імена сторінок у соцмережах, електронну пошту та телефонні номери в усіх іноземців, які претендують на отримання американської візи.

Держдеп хоче висунути це питання на громадське обговорення та заявив, що це рішення вплине на близько 15 мільйонів іноземців, що подали чи подадуть документи на візу в 2018 році, - повідомляє Associated Press.

Раніше дані про соцмережі, пошту та телефонні номери запитували лише в тих заявників, яким призначили додаткову перевірку під час видачі віз. Це стосувалося, зокрема, людей, які виїхали з територій, контрольованих терористичними організаціями. Додаткові перевірки за рік призначали близько 65 тисячам заявників.

Нові правила, якщо їх запровадять, стосуватимуться як іміграційних так і неіміграційних віз.

Нагадаємо, що улітку 2017 року в США посилили правила видачі віз. Тоді додали можливість перевіряти у заявників дані соцмереж за останні 5 років. У Держдепі пояснювали, що жорстке опитування буде стосуватися тих, хто викликатиме підозри чи становитиме загрозу для національної безпеки.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір розпочати роботу над скасуванням "лотереї розмаїття" (Diversity VISA) для отримання посвідок на проживання. Також Трамп розпорядився посилити програму відбору іноземців при в'їзді до країни.

Причиною стало те, що в Нью-Йорку невідомий навмисно наїхав на орендованій вантажівці на людей біля Всесвітнього торгового центру в нижньому Манхеттені. Потім вийшов з машини, з травматичною зброєю в руках.

В результаті теракту загинули вісім осіб і серйозно поранені 11. Джерела в правоохоронних органах ідентифікували підозрюваного як Сайфулло Хабібуллайовича Саіпова, 29-річного чоловіка з Тампи, штат Флорида. Він приїхав в США в 2010 році з Узбекистану.

Варто відзначити, що всі заявки на участь у візовій лотереї "зелена карта" (Green Card), подані в період з 3 по 10 жовтня, загубилися в зв'язку з технічним збоєм.