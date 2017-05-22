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У США кажуть, що передадуть Україні конфісковані гроші Лазаренка

Україна може розраховувати на повернення повних сум і буде вести переговори про розподіл цих активів
Профільні служби США запевнили українську сторону, що в разі конфіскації коштів українського екс-прем'єра Павла Лазаренка, більша їх частина буде передана Києву.
У США кажуть, що передадуть Україні конфісковані гроші Лазаренка Павло Лазаренко. Фото: hromada.org.ua

"Ми співпрацюємо і по справі Лазаренка... Ми сподіваємося, що в цьому році нарешті вийдемо на фінал, і Україна має засвідчення відповідних служб США в тому, що вона може розраховувати на отримання більшої частини ймовірно конфіскованих коштів", - повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами глави ГПУ, рішення про конфіскацію повинен прийняти суд.

Як повідомлялося, заступник генерального прокурора Євген Єнін в грудні 2016 року заявив, що Україна розраховує отримати 280 млн доларів із коштів, незаконно виведених за кордон колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком.

За його словами, мова йде про Антигуа і Барбуда Гернсі, Ліхтенштейн, Литву та Швейцарію.

Єнін також зазначив, що Україна може розраховувати на повернення повних сум і буде вести переговори про розподіл цих активів.

Раніше Єнін прогнозував, що Україна зможе отримати $280 млн з коштів, незаконно виведених за кордон Лазаренком

Нагадаємо, міжнародний проект журналістських розслідувань OCCRP повідомив, що литовське видання 15min.lt виявило в базі даних OCCRP документи, які свідчать про те, що на рахунку в банку Литви лежать близько $30 млн, пов'язані з колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком.

Павло Лазаренко втік з України в 1999 році. У 2004 році був засуджений у США за звинуваченням у відмиванні грошей. Після виходу з в'язниці в листопаді 2012 року, він перебував у центрі ув'язнення Імміграційної та митної поліції США, яка відмовляється сказати, коли випустила його на свободу.

У той час, як Лазаренко перебував у в'язниці, у США набирала обертів справа щодо його активів у офшорах.
Нині справа Лазаренка налічує величезну кількість томів і існує ризик, що її розслідування затягнеться на роки, вона може потрапити до суду не раніше 2018 року.

 

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22 05 2017 10:57
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