У США кінь подав до суду на свого колишнього господаря

В американському місті Хіллсборо, штат Орегон, восьмирічний кінь, є стороною в судовому процесі.

Від імені коня подано позов проти його колишнього господаря, який над ним знущався, повідомляє УНІАН з посиланням на Фонд правового захисту тварин, який представляє інтереси тварини в суді. У фонді відзначають, що позов є новаторським, і в разі успіху встановить, що тварини мають законне право подавати до суду на своїх кривдників.

"Закон Орегона вже визнає право бути вільним від жорстокості – цей позов просто розширює засоби правового захисту, доступні, коли порушують законні права тварин", - йдеться у повідомленні.

Коню, від імені якого подали позов, дали символічне ім'я - Правосуддя. Повідомляється, що коли його виявили зоозахисники, він був виснаженим і страждав від обмороження і вошей. Господар Правосуддя не доглядав за ним протягом кількох місяців.

У повідомленні говориться, що законодавча влада і суди Орегона були лідером у визнанні того, що тварини є розумними істотами, які займають унікальне положення у законі. Верховний Суд штату Орегон, наприклад, вже визнав, що тварини повинні розглядатися як окремі "жертви" у кримінальних справах про жорстоке поводження з тваринами. Тим не менш, існуючі закони все ще класифікують тварин як власність.

Нагадаємо, що кішка, що прославилася в інтернеті завдяки своєму знаменитому похмурому вигляду, отримала 710 тисяч доларів США у справі про захист авторських прав у федеральному суді штату Каліфорнія.