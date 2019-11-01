У США Конгрес пішов на вихідні: "шатдаун" може стати найтривалішим в історії
Під час переговорів у п'ятницю, 11 січня, лідери республіканців і демократів не досгяли прогресу у питанні фінансування стіни на кордоні з Мексикою, чого вимагає президент Дональд Трамп.
Крім того, конгресмени побоюються можливого рішення Трампа оголосити надзвичайний стан в країні в обхід Конгресу, і схвалити виділення бюджетних асигнувань на прикордонну стіну.
"Подальші двопартійні переговори не заплановані, як президент, так і лідери демократів не зрушили ні на йоту зі своїх позицій за три тижні", - інформує Politico.
Водночас, якщо Трамп оголосить про надзвичайний стан, демократи Палати представників погрожують розпочати судовий процес проти Адміністрації президента.
У той же час, республіканці розділилися з приводу того, чи варто стримувати Трампа: дехто вважає, що його рішення позбавить Конгрес повноважень, інші ж думають, що це буде найкращий вихід із ситуації.
Додамо, що президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий "шатдаун" триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.
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