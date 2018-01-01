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У США кожен учасник лотереї виявився переможцем

Близько двох годин комп'ютер видавав учасникам тільки виграшні квитки
В американському штаті Південна Кароліна через збій програми всі покупці лотерейних квитків виграли по 500 доларів.
У США кожен учасник лотереї виявився переможцем Фото: cnn.com

Помилка сталася в роботі моментальної різдвяної лотереї, коли на квитку має збігтися щонайменше п'ять однакових символів, пише The New York Times. Комп'ютер видавав учасникам тільки папірці з виграшем, тому незабаром в точках продажів утворилися черги.

Дві американки розповіли, що виграли майже 18 тис. доларів, вчасно почавши скуповувати квитки. Однак, коли вони прийшли отримати гроші, технічний збій вже помітили і їм відмовили у виплатах. Разом вони витратили на квитки близько 200 доларів.

Коли організатори дізналися про проблему, вони закрили продаж квитків. Загалом компанія мала б виплатити учасникам 19,6 млн доларів. Вона пообіцяла запустити нову лотерею до кінця січня і тоді ж віддати гроші переможцям.

Нагадаємо, у США в лотереї Mega Millions розіграли джекпот на суму $393 млн.

69-річному канадцеві Жюлю Парану поталанило удруге за дев'ять років виграти у лотереї джекпот у більш як мільйон доларів.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко задекларував виграш в лотерею 571 тис. грн.

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01 01 2018 21:20
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